Pamukova ilçe hastane binasının temeli atıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında ihalesi yapılan 25 yataklı Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasının temeli atılarak, inşaat çalışması başladı.
16 Şubat tarihinde başlayan Pamukova İlçe Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının 350 iş gününde tamamlanması planlanıyor. Yapımı süren yeni hastane, yıkımı tamamlanan eski binanın yerine yapılıyor. Yeni hizmet binasının yapımı hızla sürerken, 6 yataklı geçici hizmet binasında poliklinik ve acil sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor. Yeni hizmet binası inşaatı hastane yöneticileri tarafından sık sık ziyaret edilerek, inşaatla ilgili çalışmalar yakından takip ediliyor.
Binanın tamamlanmasıyla birlikte Pamukova İlçe Hastanesi’nin poliklinik, acil, diyaliz, doğum ve ameliyathane hizmetleri vermeye başlayacağı da yetkililer tarafından belirtildi. Yeni binayla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başhekim Dr. Mehmet Durmuş ile İdari ve Mali İşler Müdürü Nezir Mavi, binanın tamamlanmasıyla birlikte Pamukova’nın modern görünümlü, fiziki anlamda daha kaliteli sağlık hizmeti veren bir hastaneye kavuşacağını dile getirdi.
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