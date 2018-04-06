HABER

Pamukova ilçe hastane binasının temeli atıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında ihalesi yapılan 25 yataklı Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasının temeli atılarak, inşaat çalışması başladı.16 Şubat tarihinde başlayan Pamukova İlçe Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının 350 iş gününde tamamlanması planlanıyor.

Pamukova ilçe hastane binasının temeli atıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında ihalesi yapılan 25 yataklı Pamukova İlçe Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasının temeli atılarak, inşaat çalışması başladı.
16 Şubat tarihinde başlayan Pamukova İlçe Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının 350 iş gününde tamamlanması planlanıyor. Yapımı süren yeni hastane, yıkımı tamamlanan eski binanın yerine yapılıyor. Yeni hizmet binasının yapımı hızla sürerken, 6 yataklı geçici hizmet binasında poliklinik ve acil sağlık hizmeti verilmeye devam ediliyor. Yeni hizmet binası inşaatı hastane yöneticileri tarafından sık sık ziyaret edilerek, inşaatla ilgili çalışmalar yakından takip ediliyor.
Binanın tamamlanmasıyla birlikte Pamukova İlçe Hastanesi’nin poliklinik, acil, diyaliz, doğum ve ameliyathane hizmetleri vermeye başlayacağı da yetkililer tarafından belirtildi. Yeni binayla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başhekim Dr. Mehmet Durmuş ile İdari ve Mali İşler Müdürü Nezir Mavi, binanın tamamlanmasıyla birlikte Pamukova’nın modern görünümlü, fiziki anlamda daha kaliteli sağlık hizmeti veren bir hastaneye kavuşacağını dile getirdi.

Pamukova ilçe hastane binasının temeli atıldı

Pamukova ilçe hastane binasının temeli atıldı

Pamukova ilçe hastane binasının temeli atıldı

Pamukova ilçe hastane binasının temeli atıldı

Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!
Son seçim anketinde Meral Akşener bombasıSon seçim anketinde Meral Akşener bombası
İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattıİYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.