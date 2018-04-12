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Panik atağı kalp krizi sanmayın

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.04.2018 10:04 | Son Güncelleme

Uçak yolculuğunun günümüzde, oldukça yaygın olarak kullanılmakta olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr.

Panik atağı kalp krizi sanmayın

Uçak yolculuğunun günümüzde, oldukça yaygın olarak kullanılmakta olduğunu belirten Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, bunun sonucu olarak; uçuş korkusunun, panik atak geçirme korkusunun daha yoğun bir şekilde gündeme geldiğini söyledi.
Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, “Panik atak belirtileri ile kalp krizi belirtileri birbirine benzemektedir. Bu nedenle panik atak geçirenler korku yaşamaktadırlar. Esasen panik atak kişinin ölümüne neden olmaz, ancak kalp krizi ölüme neden olabilen bir durumdur. Uçakta bulunmak; panik atak geçiren kişi için sağlık kuruluşuna ulaşamamak anlamına geldiği için, bu durumda daha fazla dehşet yaşar” dedi.
Yrd.Doç.Dr. Rıdvan Üney, uçakta, panik atakla kalp krizi ayırt etme yöntemlerini şöyle sıraladı:
“1. Panik atak genelde; daha genç insanlarda görülmekte iken, kalp krizi ise genelde 50 yaşından sonra görülmektedir.
2. Panik atak genelde kaptan pilotun o anda kaç metre yükseklikte oldukları anonsu sonrası ya da oluşan bir türbülans(hava boşluğu sonucu sarsıntı) sonucu başlarken, kalp krizinin bu durumla bir bağlantısı yoktur.
3. Uçakta panik atak geçiren kişiler halen ya da daha önce uçak korkusu, panik bozukluk, endişe (anksiyete) bozukluğu tedavisi görmüş ya da görmektedirler. Uçağa bindiklerinden itibaren çoğunlukla kaygılıdırlar.
4. Kalp krizi geçirenlerde göğüs ağrısı bıçak saplanır tarzda çok şiddetli iken, panik atakta göğüste iğne batar tarzda ve daha çok sıkıntı şeklindedir.
5. Kalp krizinde göğüs ağrısı dinlenmekle azalırken, panik atakta hareket ettikçe azalır.
6. Kalp krizinde daha çok soğuk terleme olurken panik atakta sıcak ya da soğuk basması tarzında şikâyet olur.
7. Kalp krizinde kişi derin nefes alamazken panik atakta derin nefes almasına rağmen nefesi yetmeyecekmiş hissi yaşar
8. Panik atakta kalp krizinden farklı olarak kontrolü kaybetme korkusu, etrafın ve kendinin yabancılaşması hissi olur.
9. Kalp krizinde mide bulantısı, kusma, bayılma durumu daha sık görülür.
10. Panik atakta bilinç kaybolmaz ve etrafın farkında olmaya devam ederken, kalp krizinde bilinç kaybı olabilir.”

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