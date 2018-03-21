Parazit enfeksiyonları çocuk sağlığını tehdit ediyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mustafa Şenyurt, bağırsak parazitlerinin, hijyen kurallarına dikkat edilerek ve erken evrede tedaviye başlanarak kontrol altına alınabildiğini söyledi.

Parazitlerin, yerleşmiş olduğu canlının sağlığına zarar vererek, olumsuz yönde etkileyebildiğini belirten Özel Esentepe Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Mustafa Şenyurt, "Dünya genelinde oldukça yaygın görülen bir sağlık sorunu olan bağırsak parazitleri, özellikle erken yaşlardan itibaren çocuklarda; kansızlık, iştahsızlık ve mide-bağırsak şikayetlerine yol açabiliyor. Parazitlerin (bağırsak kurtları) bulaşmasına zemin hazırlayan en önemli faktörün, hijyen kurallarına dikkat edilmemesidir. Bağırsak parazitlerine özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda daha sık rastlanıyor. Bu parazitler, kapalı ortamlarda bir başkasıyla yakın temasta bulunulduğunda, doğrudan vücuda geçebildiği gibi hava yoluyla da bulaşabilmektedir. Bağırsak parazitleri tedavi edilebilen ancak bazen de tekrarlayabilen bir hastalık olduğundan dolayı, ebeveynlerin bu konuda oldukça dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Parazitlerin bağırsaklara yerleşerek enfeksiyon oluşturduğunu aktaran Dr. Mustafa Şenyurt, “Her yaşta görülebilen parazitler, çocuklarda daha ağır seyreder hatta gelişimlerini engelleyebilir. Bağırsaklara yerleşen parazitler yok olduktan sonra da vücutta çeşitli problem yaşanmasına neden olabilir. Parazitlerin etkisi ise çoğunlukla birkaç hafta içinde kendiliğinden geçer ve parazitler de vücuttan kendiliğinden temizlenir. Parazitlere karşı özellikle hijyene çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çocuklara tuvaletten sonra, yemek yemeden önce, dışarıda oynadıktan sonra eve geldiğinde ellerin yıkanması konusunda alışkanlık kazandırılması faydalı olacaktır. İçme sularının temizliği konusunda mutlaka dikkatli olunmalı. Kreş ve okullarda kullanılan oyuncaklar sık sık temizlenmelidir. Çiğ et benzeri ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Sokak hayvanlarıyla temas, en aza indirgenmeli ve herhangi bir bulguya rastlanmasa dahi 6 ayda bir çocuğun paraziter testlerden geçirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.