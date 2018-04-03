Parkinson hastaları için özel program

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Parkinson hastalarına Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesinde ücretsiz egzersiz programı başlattı.

Alzheimer hastaları için Mavi Ev, bakıma muhtaç yatalak hastalar için palyatif merkezini Antalya’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Parkinson hastalarını da unutmadı. Sağlıklı yaşamın adresi olarak Antalyalılara ücretsiz spor imkanı sunan ASFİM bünyesinde Parkinson hastaları için özel bir egzersiz programı hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü’nün ortak çalışmasıyla hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olan proje Atatürk ASFİM’de başladı. Egzersiz ve beslenme eğitimi veriliyor

Egzersiz programı haftanın dört günü gerçekleşiyor. ASFİM’de görevli uzman fizyoterapist ve diyetisyenler eşliğinde günde 1.5 saat uygulanan egzersiz programında Parkinson hastalarına refleks ve kaslarını güçlendirme eğitimleri veriliyor. Parkinson hastaları fizyoterapist ve spor eğitmenleriyle birlikte kol ve yürüme egzersizleri yapıyor. Diyetisyenler tarafından da hastalara nasıl beslenmeleri gerektiği hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Tufan: “Türkiye’ye örnek olacak”

Projenin Parkinson hastalarına yönelik Türkiye’de bir ilk olması yönünden çok değerli olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Tufan, “Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatı ve Gerontoloji Bölümü’nün desteğiyle Türkiye’de ilk defa Parkinson hastalarına yönelik bir egzersiz eğitimi hayata geçirildi. Fizyoterapist ve spor eğitmenleri Parkinson hastalarına rehabilitasyon eğitimi veriyor. Bunun amacı hastaların Parkinson’dan dolayı çektikleri acıları bir nebze azaltmak, yaşam koşullarına daha iyi adapte olmalarını sağlamak, ruh ve beden sağlıklarının daha iyi şekilde iyileşmesine yardımcı olmak. Bu proje diğer yerel yönetimlere örnek olacak. Diğer belediyeler de kendi şehirlerinde yaşayan Parkinson hastalarına bu eğitim ve rehabilitasyon imkânlarını sunacaklardır” diye konuştu. “Alzheimer ve Parkinson’dan korkmayın”

Alzheimer ve Parkinson hastalığından korkmaya gerek olmadığını ifade eden Prof. Dr. İsmail Tufan, “Alzheimer, Demans ve Parkinson hastalığı bir beyin hastalığıdır. Bu hastalığı önleyemezsiniz ama en azından yavaşlatabilirsiniz. Yavaşlatma da beslenme ve fiziksel etkinlikle başlar. ASFİM’deki merkezimizde de beslenme uzmanları ve terapistlerle uyguladığımız programda hastaların kullanılmayan kaslarını harekete geçiriyoruz. Böylece hastamız daha rahat yürüyebiliyor, günlük hareketleri yapabiliyor. Alzheimer ve Parkinson’dan korkmaya gerek yok bunula ilgili elimizde bilgi ve beceri oluşturabileceğimiz eğitim programımız var.”