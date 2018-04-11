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Parkinson hastalarına anlamlı program

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 14:13 | Son Güncelleme

Konya’da, 11 Nisan Parkinson Günü nedeniyle düzenlenen programda doktor ve hastalar birlikte pasta kesti.Medova Hastanesinde gerçekleşen etkinliğe tedavi gören Parkinson hastaları ve yakınları katıldı.

Parkinson hastalarına anlamlı program

Konya’da, 11 Nisan Parkinson Günü nedeniyle düzenlenen programda doktor ve hastalar birlikte pasta kesti.
Medova Hastanesinde gerçekleşen etkinliğe tedavi gören Parkinson hastaları ve yakınları katıldı. Nöroloji Uzmanı Doktor Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, hastalık hakkında bilgi verdi. Hastalığın başlangıcı ve ilerleyen evrelerinde uygulanan tedavileri anlatan Karpuzoğlu, erken teşhisin önemine değindi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Seher Kayalı Küçüksaraç da, hastaların evlerinde yapabileceği hareketleri uygulamalı olarak anlattı. Programın sonunda Parkinson hastaları doktorları ile birlikte pasta kesti. Hastalığın simgesi lale çiçeği de etkinliğe katılanlara hediye edildi.
Nöroloji Uzmanı Doktor Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, Dünya Parkinson Gününde takiplerinde olan hastalara dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi vermek için programı düzenlediklerini söyledi. Karpuzoğlu, hastaların belirli periyotlarda takip edilmesi gerektiğini dile getirerek, “Bu hastaların tedavisinde kullandığımız ilaçlar beyindeki dopaminin her geçen yıl daha da azalması nedeni ile bir süre sonra yetersiz kalabilir. O açıdan hastalık önemli. Yakın takip ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bir takım tedaviler ile egzersizlerden bahsettik ki, bu farkındalık gününde hastalarımızın yaşam kalitesinin daha iyi olmasını, hastalarımızın bağımsız ve güçlü olmasını amaçlıyoruz“ dedi.
Omuz ağrısı ve uyku bozukluklarının bile Parkinson hastalığının ilk belirtisi olabileceğini vurgulayan Doktor Karpuzoğlu, “Bu hastalarda hareketlerde hafif yavaşlama ve titreme varsa Parkinson hastalığı açısından mutlaka muayene olmalıdırlar. Erken evredeki hastaların tedavisi ile hastalık yavaşlatılabilir, erken tanı ve tedavi bu hastalıkta çok önemlidir” diye konuştu.

Parkinson hastalarına anlamlı program

Parkinson hastalarına anlamlı program

Parkinson hastalarına anlamlı program

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