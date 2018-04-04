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Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Genellikle 50 yaş üzerinde ortaya çıkan kronik bir hastalık olan Parkinson, ellerde titreme ve yürüyüşte yavaşlama şeklindeki belirtilerle ortaya çıkıyor. Beyinde dopamin üreten nöronlarda dejenerasyona bağlı dopamin eksikliğinin temel Parkinson nedeni olduğunu belirten uzmanlar Parkinson’da düzenli ilaç kullanımı ve doktor kontrolünün önemine dikkat çekiyor.

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığı konusunda toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yaratmak adına her yıl 11 Nisan, tüm dünyada “Dünya Parkinson Hastalığı Günü” olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, Parkinson’un beyinde dopamin isimli bir maddenin eksikliğine bağlı oluşan bir hareket bozukluğu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Barış Metin, Parkinson belirtilerinin hareketlerde yavaşlama, ellerde veya ayaklarda titreme ve kaslarda katılık olduğunu söyledi.

PARKİNSON TEDAVİ EDİLEBİLİR

Doç. Dr. Barış Metin, Parkinson’un genelde 50 yaş üzerinde ortaya çıkan kronik yani uzun süreli bir rahatsızlık olduğunu belirterek “Hastalık genelde tek bir uzuvda titreme veya katılıkla başlar. Zaman içinde diğer uzuvlara yayılabilir. Parkinson hastalığı tedavisi olan bir hastalıktır ancak bu tedavi genelde yaşam boyu ilaç kullanılmasını gerektirir” dedi.

ELLERDE TİTREMEYE DİKKAT!

Parkinson belirtilerini de anlatan Doç. Dr. Barış Metin, şu bilgileri verdi:

“Parkinson hastalığında ellerde özellikle istirahat halinde yani kişi herhangi bir iş yapmazken titreme görülür. İkinci olarak yürüyüş yavaşlaması olabilir. Bu yavaşlama genelde küçük adımlarla yürümeye bağlıdır. Kişinin el hareketlerinde de yavaşlama olabilir. El hareketlerinde yavaşlama günlük işlerini yapmasını engelleyebilir. Son belirtisi de kas katılığıdır. Bu belirti kendini genelde kas ve eklem ağrıları, giyinip soyunmada zorluk şeklinde belli eder.”

DOPAMİN EKSİKLİĞİ TEMEL NEDEN

Beyinde dopamin üreten nöronlarda dejenerasyona bağlı dopamin eksikliğinin temel Parkinson nedeni olduğunu ifade eden Doç. Dr. Barış Metin, “Bazı hastalarda beyinde damar tıkanıklığına bağlı da Parkinson belirtileri görülebilir” dedi.

İLAÇLARIN DÜZENLİ KULLANILMASI ÇOK ÖNEMLİ

Parkinson hastalarının tedavisinde ilk olarak beyinde eksik olan dopamini tamamlayan ilaçlar kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Barış Metin, “Birçok hasta bu tedavilerle yaşamlarını normal ya da minimal sıkıntı yaşayarak sürdürebilir. Tedavide hastanın yapması gereken ilaçları doktorun söylediği şekilde ve muntazam almasıdır. İlaçlara ek olarak bazı hastalarda fizyoterapi de yaşam kalitesini artırmak için kullanılabilir. Küçük bir hasta grubunda ilaçlar uzun süre kullanıldıktan sonra fayda etmemeye veya yan etkiler yapmaya başlayabilir. Bu durumda özellikle beyne ameliyatla uyarıcı elektrot yerleşme tekniği kullanılabilir” diye konuştu.

TEDAVİ İLE NORMAL YAŞAMA DEVAM EDİLEBİLİR

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, önerilerini şöyle sıraladı: “Parkinson yaşam boyu ilaç kullanılması gereken bir hastalık olduğundan hastalarımızın öncelikle ilaçlarını düzenli kullanmasını ve düzenli hekim kontrolüne gelmelerini tavsiye ederim. Son yıllarda bu hastalığın tedavisinde birçok yeni ilaç kullanıma girdi ve bu ilaçlara bağlı yaşam kalitesi arttı. Hastalarımızın Parkinson teşhisi konulduğunda umutsuzluğa kapılmasına neden olacak bir durum yoktur. Birçok hastamız tedavi ile normal yaşamlarına devam edebilmektedir.”

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parkinson dopamin dejenerasyon parkinson korunma

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