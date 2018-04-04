Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığı konusunda toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yaratmak adına her yıl 11 Nisan, tüm dünyada “Dünya Parkinson Hastalığı Günü” olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin, Parkinson’un beyinde dopamin isimli bir maddenin eksikliğine bağlı oluşan bir hareket bozukluğu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Barış Metin, Parkinson belirtilerinin hareketlerde yavaşlama, ellerde veya ayaklarda titreme ve kaslarda katılık olduğunu söyledi.

PARKİNSON TEDAVİ EDİLEBİLİR



Doç. Dr. Barış Metin, Parkinson’un genelde 50 yaş üzerinde ortaya çıkan kronik yani uzun süreli bir rahatsızlık olduğunu belirterek “Hastalık genelde tek bir uzuvda titreme veya katılıkla başlar. Zaman içinde diğer uzuvlara yayılabilir. Parkinson hastalığı tedavisi olan bir hastalıktır ancak bu tedavi genelde yaşam boyu ilaç kullanılmasını gerektirir” dedi.

ELLERDE TİTREMEYE DİKKAT!



Parkinson belirtilerini de anlatan Doç. Dr. Barış Metin, şu bilgileri verdi:

“Parkinson hastalığında ellerde özellikle istirahat halinde yani kişi herhangi bir iş yapmazken titreme görülür. İkinci olarak yürüyüş yavaşlaması olabilir. Bu yavaşlama genelde küçük adımlarla yürümeye bağlıdır. Kişinin el hareketlerinde de yavaşlama olabilir. El hareketlerinde yavaşlama günlük işlerini yapmasını engelleyebilir. Son belirtisi de kas katılığıdır. Bu belirti kendini genelde kas ve eklem ağrıları, giyinip soyunmada zorluk şeklinde belli eder.”