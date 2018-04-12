HABER

Parkinson tedavisi sadece ilaçla sınırlı değil

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

Nöroloji Uzmanı Doç.Dr.

Parkinson tedavisi sadece ilaçla sınırlı değil

Nöroloji Uzmanı Doç.Dr. Hatice Balaban Parkinson tedavisinde ilaç dışı tedavi yöntemlerin de önemine değindi.
Sivas Medicana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Balaban Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç dışı yöntemlerin önemine değindi. Parkinson’un beyin hareketin koordinasyonunu sağlayan sinir hücrelerinin görevini yapamaması ile ortaya çıktığını belirten Balaban hastalığın ana özeliklerini; titreme, kaslarda katılık, hareketlerde yavaşlama, bedende öne doğru eğilme ve düşmeye meyil olarak sıraladı.
Parkinson hastalarında yürüme sırasında adım uzunluğunda kısalma, dakikadaki adım sayısında azalma görüldüğünü ifade eden Balaban,"Hastalar ufak adımlı, yavaş ve ayaklarını sürüyerek yürürler. İlerleyen yıllarda hastalarda ise yürümeyi başlatmada güçlük ya da yürüme sırasında donakalma görülebilir. Bu donmalar, özellikle dar yerlerden geçerken, dönerken daha sık ortaya çıkabilir. Dengenin kolay bozulması ve düşme olmadan düşecekmiş hissi sıklıkla yaşanır." dedi.
İlaç dışı tedavinin önemi
Balaban, hastalıkta ilaç dışı tedaviye de değinerek,"İlaç tedavisi yanında hastaların günlük hayatlarında daha bağımsız olması, hastalık belirtilerinin şiddetinin azaltılması için ilaç dışı destek tedavileri de yer alır. Bir Parkinson hastasının takibinde; hobiler, sürücülük, sosyal yaşam, depresyon, unutkanlık cinsel sorunlar, ağrı başta olmak üzere her türlü psikososyal ihtiyaçlarına da çözüm bulunmalıdır. Hastalarda ilaç dışı destek; katılığa yönelik germe ve gevşeme egzersizleri, kas güçlendirici egzersizler, ses ve konuşma bozukluğuna ilaç dışı yaklaşım, denge ve postürü düzeltici egzersizler, kaygılarının azaltılması, zihinsel zorlanmada kognitif terapi, sosyal destek, dayanışma ve mesleki zorlanmalarda kolaylaştırıcı çözüm önerilerini içerir." diye konuştu.
Bir gün değil her gün ilgi
Balaban, Parkinson hastalarının sadece Parkinson gününde değil yılın her günü ilgiye muhtaç olduklarını vurgulayarak, "Her yıl Nisan ayının 11’i Dünya Parkinson Günü’dür. Ülkemizde de bir süredir bu günde hastalarla birlikte farklı etkinlikler düzenlenir. Bu yılın ana teması ’Daha Fazlasını Yapma Zamanı’ slogan ile hastalarımıza ilaç dışı destek ve terapi yaklaşımları anlatılmıştır. Amacımız, sadece 11 Nisan’da değil; yıl içinde belirli aralıklarla hastalarımızla bir araya gelerek yaşadıkları zorluklarla daha kolay baş edebilmelerini ve hastalığa rağmen yaşamdan keyif almalarını yardımcı olmaktır. Yeterli dayanışma, birliktelik ve destek hastalarda yalnız olmadıkları duygusunu pekiştirecek ve böylece daha mutlu olmalarını sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmiştiAhmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti
Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

68 yaşında dördüncü evre prostat kanserini yendi!

68 yaşında dördüncü evre prostat kanserini yendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.