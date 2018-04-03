Parkinson tedavisinde jel tanıtımı yapıldı

Trakya Üniversitesinde, Parkinson Tedavisinde Levodopa+Kardidopa İntestinal Jel bilgilendirme toplantısı yapıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Güler tarafından Başhekimlik toplantı salonunda Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan "Levodopa+Kardidopa İntestinal Jel Uygulaması" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Parkinson’un nörodejeneratif hastalıklar içerisinde Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen ikinci hastalık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Sibel Güler, 65 yaş üzeri nüfusta her 100 kişiden birinde Parkinson hastalığının gelişme riski olduğunu belirtti. Doç Dr. Güler, Türkiye’de ise yaklaşık 110 bin Parkinson hastası olduğu tahmin edilmesine karşın, hastane ve ilaç kayıtlarında ancak 60 bin hastanın takip edildiğinin gözlendiğini ifade etti. Doç. Dr. Güler, "Multidisipliner bir yöntem olan Karbidopa/Levodopa tedavisi için aday olan hastalara hasta takip formuyla hastanın genel özgeçmişi, kullanmış olduğu tedaviler ve bu tedaviye uygunluğu değerlendirilmektedir. Uygun kabul edilen hastalar Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ali Rıza Soylu hocamıza yönlendirilmektedir. Öncesinde nazojejunel tüp takılarak hesap edilen Karbidopa/Levodopa intestinal jel dozu ile ilacın etkinliği 48 saatlik test dozu ile netlik kazandıktan sonra kalıcı PEG-J denilen kalıcı perkütan endoskopik gastrojejunostomi sistemi uygulanmaktadır" dedi.

"Uykularım düzeldi, korkulu rüyalar görüyordum onlar geçti"

Doç. Dr. Güler ile birlikte bilgilendirme toplantısına katılan ve tedavi sürecinde yaşadıklarını ve iyileşme durumlarını anlatan hastalardan Mehmet Esmer, "Bu tedaviye başlamadan önce oral ilaçlar kullanıyordum. Günde 19 ilaç kullanıyordum. Buna rağmen hareketlerimde kısıtlamalar, kilitlenmeler ve titremeler oluyordu. Bu makineyi taktığımız zaman önemli faydasını gördüm ve ilaçlardan kurtuldum. Makineyi kullanmada hiçbir zorluk çekmiyor, hatta vücuduma bağlı olduğunu hissetmiyorum. Günlük faaliyetlerime eskisi gibi devam edebiliyorum. Normal insan gibi yürüyor, konuşuyor ve hayatıma devam ediyorum. Uykularım düzeldi, korkulu rüyalar görüyordum onlar geçti. Bir sene önce beni tanıyanlar şimdi gördüklerinde şaşırıyorlar ve gençleştiğimi söylüyorlar. Hafızam genişledi ve unutkanlıklarım kalmadı. Eskiden canlı rüyalar görüyordum ve uykumda duvarlara tekme attığım oluyordu. Sibel Hocam’a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.