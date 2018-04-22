Parkinson ve MS tedavisinde nörolojik rehabilitasyon

Eskişehir Özel Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir, parkinson ve MS hastalıklarının rehabilitasyon tedavileri hakkında bilgi verdi. Parkinson ve MS hastalığının tedavisi için uygulanan nörolojik rehabilitasyonun merkezlerinde yapıldığının altını çizen Tünerir, parkinson hastalığının nörodejeneratif hastalıklar arasında Alzheimer hastalığından sonra en sık rastlanılan ikinci hastalık olduğunu söyledi. Tünerir, “Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 60-80’dir. 65 yaş üzeri genel popülasyonun yaklaşık yüzde 1’i etkilenmiştir. Parkinson hastalarına yönelik uygulanan rehabilitasyon tedavileri hastalığın ilerleyişine ve engellilik düzeyine göre belirleniyor. Evde yapılan egzersizlere göre fizyoterapist eşliğinde yapılan egzersizler daha etkili oluyor" dedi. Parkinson hastalarına yönelik rehabilitasyon tedavisi ile ilgili bilgiler veren Tünerir, “Parkinsonlu hastanın özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir program içinde gevşeme egzersizleri, eklem hareket açıklığı egzersizleri, aerobik egzersizler, solunum egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, denge ve koordinasyon egzersizleri, iş ve uğraşı terapisi yer alabilir. Aerobik egzersizler ve solunum egzersizleri, düşük yoğunluklu aerobik egzersizler hastaların maksimum oksijen tüketim kapasitelerini, yürüme kinematiği ve mesafelerini olumlu etkilemektedir. Kişiye özel rehabilitasyon ile hastanın Parkinson Hastalığı ile yaşantısını mümkün olduğunca bağımsız ve emniyetli sürdürebilmesi, yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

"MS hastalarında egzersiz ve rehabilitasyon büyük önem taşıyor"

Multipl Skleroz (MS) hastalığı ve tedavi sürecinden de söz eden Tünerir, bu hastalığın her döneminde denge bozuklukları veya yürüme bozuklukları yaşanabildiğini ifade etti. Hastalık hakkında konuşan Tünerir, “MS hastalarında günlük aktivitelerde kısıtlamalar meydana gelebilir. Fiziksel yaralanmalara, düşmelere ve hastanın mevcut yorgunluğunda artışa neden olabilir. Tüm bunlar kişinin yaşam kalitesinde önemli azalma meydana getirir. Günümüzde, MS’e bağlı olarak dengesizlik yaşayan, yürümesi kısıtlanan hastalar fizyoterapi, egzersiz, yeni geliştirilen ilaçlar ve uygun yardımcı aletlerden fayda görebilirler. Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite yaşamın tüm safhalarında hastalıkları önleme, kendini iyi hissetme ve kişinin yaşam kalitesini desteklemede önemlidir. MS hastalarında her hasta ayrı ayrı değerlendirilmeli ve egzersiz programına alınmalıdır. MS’te egzersiz uygulamaları çok önemlidir. Egzersizleri uygulamada herhangi bir protokol ya da sınır yoktur. MS hastalarının egzersizlerden faydalanabilmeleri için kendilerine özel ve zorlanmadan yapabilecekleri ölçüde olması gereklidir. MS hastalarının yaptığı egzersizler FTR Uzman Doktoru ve Fizyoterapistler tarafından belirlenmeli ve takip edilmelidir. Fizyoterapi programları hiçbir zaman rastgele seçilmiş birkaç egzersizden oluşmamalıdır. Egzersiz programlarında ısınma periyodu, asıl egzersiz periyodu, soğuma, dinlenme periyodu olmalıdır. Egzersizler MS hastasının kalp hızı ve yorgunluk düzeyine göre ayarlanmalıdır. Şiddeti gerektiğinde artırılmalıdır" şeklinde konuştu.