HABER

Parlak saçlar, canlı tırnaklar ve pürüzsüz cilt için 4 önemli besin

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 09:37 | Son Güncelleme

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, pürüzsüz bir cilt, parlak saçlar ve canlı tırnaklar için önerilerde bulundu.Güzellik deyince akıllara ilk gelen saçlar, tırnaklar ve cildin görünümüdür.

Parlak saçlar, canlı tırnaklar ve pürüzsüz cilt için 4 önemli besin

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, pürüzsüz bir cilt, parlak saçlar ve canlı tırnaklar için önerilerde bulundu.

Güzellik deyince akıllara ilk gelen saçlar, tırnaklar ve cildin görünümüdür. Saç kalitesinin bozulmaması ve parlak görünmesi, cilt kuruluğu ve deride çatlakların önüne geçmek isteniliyorsa düzenli beslenmek ihmal etmemelidir. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, pürüzsüz bir cilt, parlak saçlar ve canlı tırnaklar için 4 önemli besin hakkında açıklamalar bulundu.

Cevizin önemine değinen Diyetisyen Aslıhan Küçük, ’’Saçlarınızın ve cildinizin pırıl pırıl olmasında ve saçlarınızın nemlenmesinde omega 3 yağ asitlerinin etkisi büyüktür. E vitamini yönünden de zengin olan ceviz; saç foliküllerinin de hasarını önleyerek saçlarınıza hacim vermektedir’’ dedi.

Diğer besin nar hakkında açıklama yapan Diyetisyen Küçük, ’’Antosiyanidin antioksidanı sayesinde kollajen doku yapımına yardımcı olan nar içeriği sayesinde cildin pürüzsüz bir görünüm almasında; tırnakların düzenli uzaması, güçlü ve çizgisiz bir yapıya sahip olmasında da etkilidir. Yaşlılık evresinde daha az buruşmaya yardımcı olan nar, yüksek C vitamini içeriği tırnak ve deride oluşacak hücresel hasarların önlenmesinde etkilidir’’ diye konuştu.

Üçüncü besin olan taze yaban mersinine dikkat çeken Diyetisyen Küçük, ’’Güzelliğin sırını taşıyan minicik taneler, bolca içerdiği C ve E vitamini sayesinde teninizin canlı ve pürüzsüz olmasını, saçların canlılaşmasını ve tırnakların kurumasını önleyici destek sağlayan taze yaban mersinini 1 su bardağı kadar yaz kış düzenli tüketmeniz E vitaminin vücuda vereceği nemlenme sayesinde güzelliğinize güzellik katmanıza yardımcıdır’’ şeklinde konuştu.

Dördüncü besin olan yumurtanın etkisinden bahseden Diyetisyen Küçük, ’’Proteinden yetersiz beslenme tırnakların kırılması ve uzamaması için önemli bir nedendir. Yumurtanın içerdiği biyotin ve B kompleks vitaminleri amino asitlerin sentezinde görev almaktadırlar ve saç kalitesine de olumlu katkıda bulunurlar. Sağlıklı saç ve tırnaklar için her gün en az 1 adet yumurta yemenizi öneririm’’ açıklamasında bulundu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 53 ölü!

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Başı açık kızları görünce sinirlenen müdürden Atatürk skandalı!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

İlginizi Çekebilir

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mideniz sürekli bulanıyorsa dikkat! Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir!

Mideniz sürekli bulanıyorsa dikkat! Vücudunuz size sinyal veriyor olabilir!

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Uzmanlardan şaşırtan uyarı! Unutkanlığı yenmek için oyun oynayın!

Sağlığımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar!

Sağlığımızla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar!

Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Kolestrl yüksekliğine dikkat!

Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok yaralanıyor!

Kız çocukları erkek çocuklara göre daha çok yaralanıyor!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Anne olmayı önleyen sinsi tehlike!

Aşırı kiloya dikkat edin! Obezite meme kanseri nedeni!

Aşırı kiloya dikkat edin! Obezite meme kanseri nedeni!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.