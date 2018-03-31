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Parmak bebek 4 kiloya ulaştı

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.03.2018 12:48 | Son Güncelleme

Sivas’ta 710 gram olarak dünyaya gelen Ömer Halis bebek, 5 ay süren tedavi sonucu 4 kiloya ulaştı.Sivas Numune Hastanesinde beş ay önce 23’üncü haftasında 710 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebeğe ailesi 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in ismini vermişti.

Parmak bebek 4 kiloya ulaştı

Sivas’ta 710 gram olarak dünyaya gelen Ömer Halis bebek, 5 ay süren tedavi sonucu 4 kiloya ulaştı.
Sivas Numune Hastanesinde beş ay önce 23’üncü haftasında 710 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebeğe ailesi 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir’in ismini vermişti. Ömer Halis Kütük bebek, hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde beş ay süren tedavisinin ardından 4 kiloya ulaştı. Ömer Halis bebek, hastane personeli tarafından düzenlenen kutlama programıyla bugün taburcu edildi.
Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Musa Silahlı, 500 gramın altında doğan bebeklerin hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu vurgulayarak, "Prematüre bebeklerde pek çok sorunlar gelişebilmektedir. 710 gram olarak dünyaya gelen minik kahramanımız, oluşan sıkıntılar nedeniyle 480 grama kadar düştü. 140 günü geçen yoğun bakım serüveninin ardından bugün taburcu ediyoruz. Minik kahramanımız Ömer Halis bugün yaşama gülücükler saçıyor ve oldukça sağlıklı" dedi.
Programa katılan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç ise, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin çok önemli bir hizmet verdiğini belirterek, çalışanlara teşekkür etti.
Hastane Başhekimi Op. Dr. Emin Ertan Temizöz, "Ömer Halis bebeğe yapılan tedaviler iyi sonuç verdi ve ailesine kavuşturuldu. Bu sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenidoğan Yoğun Bakımımızda fedakarca çalışan başta doktorumuz olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Anne Büşra Kütük, taburcu oldukları için mutlu olduklarını söyleyere,k tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Parmak bebek 4 kiloya ulaştı

Parmak bebek 4 kiloya ulaştı

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