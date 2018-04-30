"Partner sayısı arttıkça cinsel yolla bulaşan hastalıklar da artıyor"

İSTANBUL, (DHA)-ENFEKSİYON Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. M. Kadir Göktürk'ten cinsel hastalıklar, bulaşma yolları, risk altındaki gruplar ve tedavileri konusunda önemli açıklamalar geldi. Göktürk "Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda en sık görülen bulaşma yolu korunmasız cinsel ilişkidir. Cinsel ilişkide bulunulan partner sayısı arttıkça cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalık alma tehlikesi de artar" diye uyardı.

Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Göktürk, "Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH), cinsel temasla, hastalığı taşıyan bireyden sağlıklı bireye bulaşır. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar'da en sık görülen bulaşma yolu da korunmasız cinsel ilişkidir. Cinsel ilişkide bulunulan partner sayısı arttıkça cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalık alma tehlikesi de artar" dedi.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklara neden olan mikroorganizmaların kan, sperm ve vajinal sıvılarla taşınabildiğini söyleyen Uzm.Dr. M.Kadir Göktürk "Sağlıklı görünen bireyler bu tür hastalıkları taşıyabilmekte ve diğer bireylere cinsel temas sırasında bulaştırılabilmektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çoğunda erken dönemde belirti gözlenmediğinden hastalık fark edilememektedir" diye konuştu.