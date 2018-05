Pasif içici çocuklarda MS riski 3 kat daha yüksek

İlknur SARGUT, Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, (DHA)- SİGARA dumanına maruz kalan pasif içici çocuklarda Multipl Skleroz (MS) hastalığı riskinin daha yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Hüsnü Efendi, "Bu alanda yapılan çalışmalar gösteriyor ki, aile ortamında sigara içiliyorsa ve çocuk pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalıyorsa o çocuğun MS'e yakalanma riski 3 kat artıyor" dedi.

Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma Grubu Başkanı ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Efendi ve Merck’in katkılarıyla 'MS Inside Out' (Her Yönüyle MS) sloganıyla düzenlenen basın toplantısında her yönüyle MS anlatıldı. Sağlık Editörü Ceyda Erenoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Prof. Dr. Hüsnü Efendi ve Merck Türkiye Genel Müdürü Şehram Zayer konuşmacı olarak katıldı. Tıp alanındaki gelişmeler ve geleceğe yönelik çalışmalar ele alındığı toplantıda MS alanında yeni tedavi yöntemleri, farklı tedavi seçenekleri ve farkındalık yaratma konusundaki çalışmalara dikkat çekildi.