Pasif sigara dumanındaki kimyasallardan 70'i kanserojen

"Pasif etkilenimde maruz kalınan dumanı, 'ikinci el sigara dumanı' olarak tanımlıyoruz. İkinci el sigara dumanı çok sayıda kimyasal madde içermektedir. Bunların 250'si toksik ve yaklaşık 70'i kanserojeniktir. İkinci el sigara dumanı, 'ana akım dumanı' ve 'yan akım dumanı' olarak 2 çeşit duman içerir. Bunlardan 'ana akım dumanı', sigara içen kişinin etrafa nefesiyle verdiği dumanı içerirken, 'yan akım dumanı' sigara kendi kendine yanarken sigaranın kağıdından ve filtresinden çıkan dumandır.

İncelemelere göre, yan akım dumanındaki zehirli ve kanserojen maddeler ana akım dumanından daha fazla. Yanan sigaradan uzaklaşıldığında ise bu maddelerin konsantrasyonları azalıyor."

- "21 milyon kişi evde sigara dumanından etkilenmektedir"

Pasif etkilenimin, evde başta anne-babanın ya da diğer bireylerin sigara içmesi, iş yeri ortamında, restoranlarda ya da arabada sigara içilmesiyle gerçekleştiğini aktaran Argüder, "Dünya çapında oldukça önemli bir problem olan pasif etkilenimin, çocukların ve sigara içmeyen yetişkinlerin 3'te 2'sinin maruziyetini neredeyse kaçınılmaz kılmaktadır." diye konuştu.

Emine Argüder, sigara dumanına maruziyetin çok sayıda hastalığa ve ölüme neden olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yakın zamanda yapılan incelemelerde, toplumun yaklaşık yüzde 38,3'ü (yaklaşık 21 milyon kişi) evde sigara dumanından pasif olarak etkilenmektedir. Bunların da yaklaşık 11,5 milyonu sigara içmeyen kişilerdir.

Pasif etkilenim başta solunum yolları olmak üzere hem çocukta, hem erişkinde tüm sistemleri etkilemektedir. 2016'da yapılan bir çalışmada, pasif etkilenim yaklaşık 884 bin ölüme neden olmuştur."

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