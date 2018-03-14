PAÜ “Gamma Knife Ünitesi” ile Denizli’de sağlık turizminin arttırılmasını hedefliyor

Dünyada 150, Türkiye’de 11 merkezde ve 2016 yılından buyana da Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde hizmet veren, herhangi bir cerrahi kesi yapılmadan beyin tümörlerinde, beyin damar patolojilerinde ve nörolojik hastalıklarda tedavi imkanı sağlayan Gamma Knife Ünitesi ile sağlık turizminin arttırılması hedefleniyor.

Denizli’de kamu hastaneleri içinde bir ilk olacak olan sağlık turizmi konusunda hizmetleri geliştirmek amacıyla PAÜ Hastanesinde bir tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feridun Acar, Başhekim Prof. Dr. İbrahim Türkçüer, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi Yetkilisi Akile Kılınç, hastanenin değişik birimlerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın talimatlarıyla sağlık turizmi alanında faaliyetlerin geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası araştırma ve incelemeler yapıldı.

Toplantıda konuşan Prof. Acar, “Gamma Knife Ünitesi”nin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Herhangi bir cerrahi kesi yapılmadan beyin tümörlerinde, beyin damar patolojilerinde ve nörolojik hastalıklarda tedavi yapılabilmesine olanak tanıyan bir radyocerrahi yöntemi olan Gamma Knife Ünitesinin, 2016 yılında hastanemizde faaliyete başlamıştır. Dünyada 150, Türkiye’de ise 11 merkezde bulunan bu yüksek teknolojili cihazın yurtdışından hastaların tedavisi için Denizli’ye gelmelerinde önemli bir avantajdır.”

Prof.Dr. Türkçüer ise yaptığı konuşmada “Sağlık Turizmi” faaliyetlerinin PAÜ Hastanesi olarak Gamma Knife tedavisi ile başlayacağını ve diğer bölümleri de kapsayacak şekilde devam edeceğini ifade etti.

Toplantıda, sağlık turizminin kapsamı, yasal düzenlemeler ve Türkiye’deki uygulamalar katılımcılara anlatıldı.