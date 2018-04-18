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PAÜ Hastanesinde bağışlanan karaciğerle hayat döndü

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Denizli’de bir ilke imza atarak, 45 yaşındaki kadına karaciğer nakli gerçekleştirdi.PAÜ Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Ünitesi Sorumlusu Doç.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Denizli’de bir ilke imza atarak, 45 yaşındaki kadına karaciğer nakli gerçekleştirdi.
PAÜ Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın yaptığı açıklamada, yıllardır organ nakliyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, 8 ay önce de karaciğer nakliyle ilgili tüm çalışmaları tamamlayarak bu konuda ruhsat aldıklarını söyledi. Bağışlanan karaciğer bulunmadığı için bugüne kadar karaciğer nakli gerçekleştiremediklerini ifade eden Gökakın, "Bugün bizi çok mutlu eden önemli bir olay gerçekleşti. Denizli’mizde ilk karaciğer naklini yapmanın gururunu yaşıyoruz. On bir gün önce İzmir de 45 yaşındaki bir kadının beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Kadının ailesi organları bağışlama kararı aldı. Cuma gecesi ekibimiz İzmir’e gitti. Cumartesi sabah ise ilk karaciğer naklimizi başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

“Nakledilen organ çalışmaya başladı”
Organ nakli gerçekleşen iki çocuk annesi 45 yaşındaki Sevgi Almalı’nın yaklaşık 5 yıldır karaciğer yetmezliği rahatsızlığı bulunduğunu ve 7 saat süren ameliyatla yeni karaciğerinin nakledildiğini ifade eden Gökakın, şunları söyledi:
“Ameliyattan hemen sonra nakledilen organ çalışmaya başladı. Hastamız şu anda çok iyi durumda. Bu ilk organ nakli ameliyatımız, üniversitemiz ve bölgemiz için çok önemli bir adımdır. Hastamızı bugün itibari ile ameliyat sonrası 11’inci günde şifa ile taburcu ettik. Kuruluş aşamasından itibaren Pamukkale Üniversitesi Karaciğer Nakli Ünitesine desteklerini esirgemeyen ve hastamızı da ziyaret eden üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Bağ’a teşekkür ederim.”

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