HABER

PAÜ Hastanesi'nde ilk karaciğer nakli yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde böbrek ve kornea naklinin ardından ilk kez karaciğer nakli de yapıldı.

PAÜ Hastanesi'nde ilk karaciğer nakli yapıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde böbrek ve kornea naklinin ardından ilk kez karaciğer nakli de yapıldı. İzmir'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden bir kadının karaciğeri, Denizli'de 5 yıldır karaciğer yetmezliği çeken Sevgi Almalı'ya (45) nakledildi.
PAÜ Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakli Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın, sekiz ay önce karaciğer nakliyle ilgili tüm çalışmaları tamamlayarak ruhsat aldıklarını söyledi. Bağışlanan karaciğer bulunmadığı için bugüne kadar karaciğer nakli gerçekleştiremediklerini belirten Doç. Dr. Gökakın, "Denizli'de ilk karaciğer naklini yapmanın gururunu yaşıyoruz. 11 gün önce İzmir'de 45 yaşındaki bir kadının, beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Alesi organlarını bağışlama kararı aldı. Cuma gecesi ekibimiz İzmir'e gitti. Cumartesi sabah ise ilk karaciğer naklimizi başarıyla gerçekleştirdik" dedi.
Organ nakli gerçekleşen iki çocuk annesi Sevgi Almalı'nın yaklaşık 5 yıldır karaciğer yetmezliği rahatsızlığı olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Ali Kağan Gökakın, "7 saat süren ameliyatla yeni karaciğeri hastaya naklettik. Ameliyattan hemen sonra nakledilen organ çalışmaya başladı. Hastamız şu anda çok iyi durumda. Bu ilk organ nakli ameliyatımız, üniversitemiz ve bölgemiz için çok önemli bir adımdır. Hastamızı bugün itibari ile ameliyat sonrası 11'inci günde sağlığına kavuşmuş olarak taburcu ettik" diye konuştu.
Karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşan Sevgi Almalı ise mutlu olduğunu belirterek, "Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Bana organ bağışında bulunan aileye çok teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

PAÜ Hastanesi'nde ilk karaciğer nakli yapıldı

Saadet Partisi'nden ittifak açıklamasıSaadet Partisi'nden ittifak açıklaması
Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleriErdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri
Afgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalgaAfgan mülteci akınında 40 yıl sonra ikinci dalga
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Erken seçim kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte piyasaların ilk tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.