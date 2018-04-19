HABER

PAÜ’de ‘Canlı Cerrahi’ kursu yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda, Avrupa Üroloji Derneği destekli ‘Canlı Cerrahi’ kursu yapıldı.PAÜ Üroloji Anabilim tarafından PAÜ Hastanesi’nde “Retrograd İntrarenal Ccerrahi” (RIRC) kursu düzenlendi.

PAÜ’de ‘Canlı Cerrahi’ kursu yapıldı

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda, Avrupa Üroloji Derneği destekli ‘Canlı Cerrahi’ kursu yapıldı.
PAÜ Üroloji Anabilim tarafından PAÜ Hastanesi’nde “Retrograd İntrarenal Ccerrahi” (RIRC) kursu düzenlendi. Kurs Avrupa Üroteknoloji Okulu (ESUT) şemsiyesi altında Uluslararası Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Derneği (IRLS) ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Kursa PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semin Fenkçi, Türkiye’nin pek çok ilinden konunun uzmanı bilim adamları, Denizli’den ve çevre illerden eğitim almak üzere veya toplantıyı izlemek üzere üroloji uzmanları katıldı. PAÜ Üroloji Anabilim Dalı adına açıklama yapan Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, ESUT bünyesinde yurt içi ve dışı pek çok klinikte benzer kurslarda eğitici olarak görev yaptığını ancak kursun PAÜ’de ilk defa yapılmasından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. Dr. Tuncay, ESUT kursu yapabilmesi için gerekli alt yapı, cihazlar ve akademik gücün kentte mevcut olduğunu kaydederek, PAÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nın uluslararası üroloji camiasında kabul edilen bir merkez olduğunu belirtti.
Ayrıca Anabilim Dalı öğretim üyeleri yaptıkları açıklamada kendilerine bu imkanı sağlayan üniversite yönetimine başta Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semin Fenkçi ve hastane Başhekimliğine teşekkür ettiler.

PAÜ’de ‘Canlı Cerrahi’ kursu yapıldı

PAÜ’de ‘Canlı Cerrahi’ kursu yapıldı

Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!Eski bakan cinayetinde 'peçete' detayı!
Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz! Muhalefet kısa sürede uzlaşıp ittifak kuramaz!
Erken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağımErken seçim kararı sonrası flaş açıklama: Aday olmayacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.