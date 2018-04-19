PAÜ’de ‘Canlı Cerrahi’ kursu yapıldı

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda, Avrupa Üroloji Derneği destekli ‘Canlı Cerrahi’ kursu yapıldı.

PAÜ Üroloji Anabilim tarafından PAÜ Hastanesi’nde “Retrograd İntrarenal Ccerrahi” (RIRC) kursu düzenlendi. Kurs Avrupa Üroteknoloji Okulu (ESUT) şemsiyesi altında Uluslararası Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Derneği (IRLS) ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Kursa PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semin Fenkçi, Türkiye’nin pek çok ilinden konunun uzmanı bilim adamları, Denizli’den ve çevre illerden eğitim almak üzere veya toplantıyı izlemek üzere üroloji uzmanları katıldı. PAÜ Üroloji Anabilim Dalı adına açıklama yapan Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, ESUT bünyesinde yurt içi ve dışı pek çok klinikte benzer kurslarda eğitici olarak görev yaptığını ancak kursun PAÜ’de ilk defa yapılmasından büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti. Dr. Tuncay, ESUT kursu yapabilmesi için gerekli alt yapı, cihazlar ve akademik gücün kentte mevcut olduğunu kaydederek, PAÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nın uluslararası üroloji camiasında kabul edilen bir merkez olduğunu belirtti.

Ayrıca Anabilim Dalı öğretim üyeleri yaptıkları açıklamada kendilerine bu imkanı sağlayan üniversite yönetimine başta Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semin Fenkçi ve hastane Başhekimliğine teşekkür ettiler.