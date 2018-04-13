Pazar yerinde sağlık eğitimi

Beylikova İlçe Devlet Hastanesi görevlileri ilçedeki pazar yerinde vatandaşlara yönelik sağlık eğitimi çalışmaları yaptı.
Hastanenin Toplum Sağlık Merkezi tarafından pazar alanına getirilen Sağlık Yaşam Aracı ile vatandaşlara; kanser, diyabet, beslenme, hijyen, akıllı antibiyotik kullanımı ve obezite ile ilgili broşürler dağıtıldı. Ayrıca bu konularda ilçe halkına çeşitli filmler izletilerek bilgilendirildi.
Çalışmalara, Eğitim Hemşiresi Nurten Kılıç ile ebeler Fatma Çömlek Özbay ve Şermin Akyazı katıldı.
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