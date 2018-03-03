Pazarda kızılcık tarhanası satıyor

Kütahya’nın Şaphene ilçesinde 58 yaşındaki Hatice Açıkgöz, 15 yıldır kendi imalatı olan kızılcık tarhanasını satarak geçimini sağlıyor.

Pazarlar ve Şaphane ilçe pazarlarına gittiğini ve kendi yaptığı şifa kaynağı kızılcık tarhanasını, kilogramı 15 liradan sattığını belirten Hatice Açıkgöz, ’’Asırlardır bilinen, hatta padişahların sofrasına bile konan kızılcık tarhanası her derde devadır. Şaphane dağlarında, özellikle Akdağ’da bol miktarda bulunan bir ağaçtır’’ dedi.

Açıkgöz, ’’Sonbahar ile birlikte yaylalardan kızılcıkları tarhana yapılmak üzere toplarım ve daha sonra birkaç işlemden geçirildikten sonra marmelatı elde ederim. Marmelatı daha sonra unla karıştırılarak tahta teknenin içinde tarhanasını yaparım. Birgün hamurunu dinlendiririm. Daha sonra güneş görmeyen bir alanda kuruttuğum kızılcık tarhanasını kevgirden geçirildikten sonra tekrar kurutulmak üzere beyaz bir bezin üzerine sererim. Kuruduktan sonra komşuların yardımıyla imece usulü elle ovulur ve şimdiki sattığım hale gelir. Kızılcık tarhanasına büyüklerimiz, ’hekim çorbası’ ya da ’şifa çorbası’ diyorlardı. Mide, bağırsak hastalıklarına, karın ağrılarına ve özellikle soğuk algınlıklarına iyi geldiği söylenir." dedi.

Kızılcık tarhanası’nın pişirilmesini tarif eden Açıkgöz, ’’Kuru kızılcık tarhanayı pişireceğiniz orta boy tencereye alın. Üstüne 1 su bardağı sıcak su ekleyerek yarım saat kadar ara ara karıştırarak tarhananın yumuşamasını sağlayın. Tarhananın üzerine 4 su bardağı daha sıcak su ilave ederek kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirin. 1 orta boy soğanın yarısını ve sarımsakları ince ince kıyın. Küçük bir sos tenceresine alıp tereyağını ve tuz ekleyin ve afiyetle yiğin ’’ifadelerini kullandı. (YD-EFE)