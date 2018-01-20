Pedagog Orhan: Öğrenciler, bilgisayarda vakit geçirirse beyin hücreleri hasara uğrar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Uzman Pedagog İshak Orhan, sömestirde öğrencilere sosyal aktiveler yaptırılması gerektiğini belirterek, "Çocuklar evde bilgisayar, telefon ve televizyonla vakit geçiriceklerse çocuklarımız yorgun okula başlayacaklar ve beyin hücrelerini hasara uğratacaklar" dedi.

Uzman Pedagog İshak Orhan, öğrenci ve velilerin sömestiri nasıl geçirmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Başarılı öğrencilerin karne ödülününde abartıya kaçılmamasına dikkat çeken İshak Orhan, şöyle dedi:

"'Başarılı çocuklarımızı elbetteki ödüllendirebiliriz ama abartılmamalıdır. Başarısız çocuklarımıza da kızılmamalı. Onlar başarısızsa, biz başarısızız demektir. Biz yeterince ilgilenmediğimiz için başırısızlardır."

Sömestirde öğrencilere sosyal aktiveler yaptırılması gerektiğini belirten Uzman Pedagog Orhan, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın 4 ay boyunca ders çalıştı. 15 gün boyunca çocuklara spor, müzik, gezi gibi farklı alternatifler bulmak zorundayız. Bu alternatifler sağlanabilirse sorun yok. Ancak çocuklar evde bilgisayar, telefon ve televizyonla vakit geçiriceklerse çocuklarımız 15 gün bittiğinde tamamen yorgun bir şekilde okula başlayacaklar ve beyin hücrelerini hasara uğratacaklar. Çocuklara ödev verilecekse kendilerini geliştirebilekleri şekilde ödevler verilmeli. Bunlar zorunlu değil, çocukların da istediği gönüllü şeyler olmalı.''