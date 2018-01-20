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Pedagog Orhan: Öğrenciler, bilgisayarda vakit geçirirse beyin hücreleri hasara uğrar

SAĞLIK HABERLERİ | 20.01.2018 12:45 | Son Güncelleme 5 saat önce

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Uzman Pedagog İshak Orhan, sömestirde öğrencilere sosyal aktiveler yaptırılması gerektiğini belirterek, "Çocuklar evde bilgisayar, telefon ve televizyonla vakit geçiriceklerse çocuklarımız yorgun okula başlayacaklar ve beyin hücrelerini hasara uğratacaklar" dedi.

Uzman Pedagog İshak Orhan, öğrenci ve velilerin sömestiri nasıl geçirmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Başarılı öğrencilerin karne ödülününde abartıya kaçılmamasına dikkat çeken İshak Orhan, şöyle dedi:

"'Başarılı çocuklarımızı elbetteki ödüllendirebiliriz ama abartılmamalıdır. Başarısız çocuklarımıza da kızılmamalı. Onlar başarısızsa, biz başarısızız demektir. Biz yeterince ilgilenmediğimiz için başırısızlardır."

Sömestirde öğrencilere sosyal aktiveler yaptırılması gerektiğini belirten Uzman Pedagog Orhan, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın 4 ay boyunca ders çalıştı. 15 gün boyunca çocuklara spor, müzik, gezi gibi farklı alternatifler bulmak zorundayız. Bu alternatifler sağlanabilirse sorun yok. Ancak çocuklar evde bilgisayar, telefon ve televizyonla vakit geçiriceklerse çocuklarımız 15 gün bittiğinde tamamen yorgun bir şekilde okula başlayacaklar ve beyin hücrelerini hasara uğratacaklar. Çocuklara ödev verilecekse kendilerini geliştirebilekleri şekilde ödevler verilmeli. Bunlar zorunlu değil, çocukların da istediği gönüllü şeyler olmalı.''

4 AYDA ÖĞRENDİKLERİNİ 15 GÜNDE UNUTABİLİRLER

Çocukların anne ve babalarıyla iyi zaman geçirmeleri gerektiğini de belirten Orhan, aksi takdirde çocukların 4 ayda öğrendiklerini 15 gün içerisinde unutacaklarını söyledi. Orhan, "İmkanları varsa, çalışan anne-babalar mümkünse birisi işinden izin alsın. Çocuklarıyla ciddi bir şekilde ilgilensin. Programlar yapsın. Bu arada farklı şehirlere gidilebilir. Bulunduğu şehirdeki güzel yerler gezilebilir. Çocuklarıyla kaliteli zaman geçirsinler. Spora göndersinler çocuklarını. Özel yeteneklerini geliştirebilecek aktiveteler yaptırsınlar. Bu çocukların zihinlerini daha da geliştirecek, onları daha da dinlendirecektir."

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