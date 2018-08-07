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Pelvik ağrı / PKS nedir? Pelvik ağrı / PKS belirtileri nelerdir? Pelvik ağrı / PKS tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

Pelvik ağrı (PKS) nedir sorusu Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları tarafından cevaplanan bir sorudur. Pelvik ağrı (PKS) sebepleri toplardamarlardaki problemlerle ilgili olduğu söylenebilir. Peki pelvik ağrı (PKS) tedavisi nasıl gerçekleştirilir ve pelvik ağrı yani pks belirtileri nelerdir?

Pelvik ağrı / PKS nedir? Pelvik ağrı / PKS belirtileri nelerdir? Pelvik ağrı / PKS tedavisi

Pelvik ağrı, günümüzde kadınların “Kadın Hastalıkları ve Doğum” uzmanlarına başvuru sebepleri arasında ilk sıralarda yer almasına rağmen aslında bir çeşit damar hastalığıdır.

PELVİK AĞRI (PKS) NEDEN OLUR?

Gebelik, şişmanlık, hareketsizlik gibi çeşitli sebeplerle karın içinde bulunan ve kadın genital organlarının kanını toplayan toplardamarların varisleşmesi, hastalığın gelişimine sebep oluyor. Östrojenin, bu toplardamarlar üzerindeki olumsuz etkilerinin de hastalığın oluşumunda ve ilerlemesinde rolü mevcut.

PELVİK AĞRI BELİRTİLERİ YANİ PKS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Pelvik ağrı / PKS belirtileri damar hastalıkları konusunda yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atan Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk tarafından açıklandı. Doç. Dr. Cem Arıtürk, bilinmeyen hastalık olarak adlandırılan PKS ile ilgili şunların altını çiziyor: “PKS hastalarında genelde nedeni başka sebeplerle açıklanamayan, menstrüel döngüden etkilenmeyen, cinsel ilişki ile şiddetlenebilen alt karın ve kasık ağrısı mevcuttur. Ağrı ile birlikte kasıklarda ve karnın alt kısımlarında dolgunluk hissi de görülmektedir. Bu hastalığa yakalanan kadınlarda, adet dönemi ağrıları, beklenenden ve normalden daha şiddetli olabilir. Hastaların bir kısmında genital bölgede, kasıklarda, uylukların iç yanında ve kasıklardan kalçalara doğru varisleşmiş damarlar dikkati çeker. Hastaların büyük bölümünde gebelik döneminde ortaya çıkmış varisler bulunmaktadır. Sık idrara çıkma, makat bölgesinde dolgunluk, idrarda kan görülmesi görülebilecek diğer şikâyetlerdendir.”

PELVİK AĞRI TEDAVİSİ YANİ PKS TEDAVİSİ NASIL OLUR?

PKS tedavisinde kullanılabilecek bir takım ilaçlar bulunduğunu belirten Dr. Cem Arıtürk, “Hormon dengesini kuracak bir takım ilaçlar hastalığın ilerleme hızını azaltabilir ve bazen ilerlemeyi durdurabilirler. Bunun yanı sıra tanı sonrası kullanılacak tedavi yöntemi belirlenerek uygulama safhasına geçilmelidir. Sevindirici olan ise bu hastalığın, son yıllardaki teknik ve teknolojik gelişmelerle birlikte katater aracılığı ile ameliyatsız tedavisinin mümkün olması. Yılın her ayında yapılabilen, hastanede kalmayı gerektirmeyen ve gebe kalmayı engellemeyen bu ağrısız girişimler, sadece bir iğne deliğinden gerçekleştirilmekte ve işlem sonrasında iyileşme süreci oldukça kısa olmaktadır” dedi.

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