Penis protezi (Mutluluk çubuğu) cinsellikte sorunları ortadan kaldırıyor

Penis protezi ameliyatı, diğer tedavi yöntemlerinin kullanılmasına rağmen yeterli cinselliği gerçekleştirememe durumlarında kullanılan bir yöntemdir. Penis protezi ameliyatla penis içerisine yerleştirilir. Hastalar ameliyat sonrası 1-2 gün hastanede kalırlar.

Sertleşme sorununda tedavide, ağızdan alınan ilaçlar(Sildenafil, Vardenafil ve Tadalafil) , penise şok dalga tedavisi uygulaması, penise ilaç uygulaması ve son seçenek olarak penis protezi vardır.

İktidarsızlık sorunu olan erkeklerde, ameliyatla penis içerisine yerleştirilen tıbbi ürünlere Penis Protezi adı verilir. Penis protezlerinin farklı tipleri vardır. Katlanabilir ve şişirilebilir şekilde 2 tipte protez vardır. Şişirilebilir protezlerin 2 ve 3 parçalı tipleri vardır.

Penis protezi takılan hastalarda ilişki sırasında meni boşalması olur. Penis protezi, boşalmayı ve idrar yapmayı engelleyecek bir sorun oluşturmaz. Protez takılan hastalarda boşalma olsa bile peniste sönme olmayacağı için kişi cinsel birlikteliği eşi de boşalana kadar sürdürebilir. Bu sebeple erken boşalma sorunu olan hastalarda eş memnuniyeti de çok iyi olmaktadır.

5.Penis protezini ilişki sırasında eş anlıyor mu?

Penis protezi olan kişi cinsel birleşme gerçekleştirdiği kişiye söylemezse karşıdaki kişinin anlaması söz konusu değildir. Dışardan görülen bir aparat yoktur, her şey penis içine yerleştirilmektedir.

6.Penis protezi ameliyatı olanların çocuğu olur mu?

Penis protezi ameliyatında meni kanalı ve idrar kanalına hiç dokunulmuyor ve kişiler normal şekilde boşalabiliyorlar. Bu sebeple penis protezi olan kişiler çocuk yapmak istediklerinde normal yoldan ilişki ile çocuk sahibi olabilirler.

7.En genç hangi yaşta penis protezi takılabilir?

Penis protezi her yaşta takılabilir, en genç 20 yaşından itibaren penis protezi takılabilir. Gençlere penis protezi trafik kazası sonrası yaralanmaya bağlı olarak veya damarsal problemler sebebiyle sertleşme sorunu olanlarda kullanılır.