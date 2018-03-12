Penis protezi (Mutluluk çubuğu) cinsellikte sorunları ortadan kaldırıyor

1.Penis protezi(mutluluk çubuğu) nedir?
İktidarsızlık sorunu olan erkeklerde, ameliyatla penis içerisine yerleştirilen tıbbi ürünlere Penis Protezi adı verilir. Penis protezlerinin farklı tipleri vardır. Katlanabilir ve şişirilebilir şekilde 2 tipte protez vardır. Şişirilebilir protezlerin 2 ve 3 parçalı tipleri vardır.
Şekil 1 : Şişirilebilir 3 Parçalı Penis Protezi
2.Sertleşme sorununda penis protezinden başka tedavi yok mu?
Sertleşme sorununda tedavide, ağızdan alınan ilaçlar(Sildenafil, Vardenafil ve Tadalafil) , penise şok dalga tedavisi uygulaması, penise ilaç uygulaması ve son seçenek olarak penis protezi vardır.
Şekil 2 : Katlanabilir Penis Protezi
3. Penis protezi ameliyatı hangi durumlarda yapılıyor?
Penis protezi ameliyatı, diğer tedavi yöntemlerinin kullanılmasına rağmen yeterli cinselliği gerçekleştirememe durumlarında kullanılan bir yöntemdir. Penis protezi ameliyatla penis içerisine yerleştirilir. Hastalar ameliyat sonrası 1-2 gün hastanede kalırlar.
4.Penis protezi takılan hastalarda boşalma oluyor mu?
Penis protezi takılan hastalarda ilişki sırasında meni boşalması olur. Penis protezi, boşalmayı ve idrar yapmayı engelleyecek bir sorun oluşturmaz. Protez takılan hastalarda boşalma olsa bile peniste sönme olmayacağı için kişi cinsel birlikteliği eşi de boşalana kadar sürdürebilir. Bu sebeple erken boşalma sorunu olan hastalarda eş memnuniyeti de çok iyi olmaktadır.
5.Penis protezini ilişki sırasında eş anlıyor mu?
Penis protezi olan kişi cinsel birleşme gerçekleştirdiği kişiye söylemezse karşıdaki kişinin anlaması söz konusu değildir. Dışardan görülen bir aparat yoktur, her şey penis içine yerleştirilmektedir.
6.Penis protezi ameliyatı olanların çocuğu olur mu?
Penis protezi ameliyatında meni kanalı ve idrar kanalına hiç dokunulmuyor ve kişiler normal şekilde boşalabiliyorlar. Bu sebeple penis protezi olan kişiler çocuk yapmak istediklerinde normal yoldan ilişki ile çocuk sahibi olabilirler.
7.En genç hangi yaşta penis protezi takılabilir?
Penis protezi her yaşta takılabilir, en genç 20 yaşından itibaren penis protezi takılabilir. Gençlere penis protezi trafik kazası sonrası yaralanmaya bağlı olarak veya damarsal problemler sebebiyle sertleşme sorunu olanlarda kullanılır.
8.En son hangi yaşta penis protezi takılabilir?
Penis protezi ileri yaşlarda da takılabilir. Eğer hastanın çok ciddi sağlık problemleri yoksa ve ameliyat olmasını, anestezi almasını engelleyen bir sorunu yoksa her yaşta penis protezi takılabilir.
9.Penis protezinin farklı tipleri var mı?
Penis protezinin katlanabilir ve pompalı olarak iki tipi vardır. Katlanabilir protezler sürekli sert olarak kalmakta ve söndürülme şansı olmamaktadır. İlişki öncesi penis düzleştirilerek ilişki için uygun hale getirilmekte, ilişki sonrası da katlanarak kilot içerisine yerleştirilmektedir.
Pompalı penis protezlerinin iki parçalı ve üç parçalı olmak üzere iki tipi vardır. Pompalı protezlerde ilişki öncesi pompaya basılarak penis sertleştirilmekte ve ilişki gerçekleşmektedir. İlişki sonrası hasta istediği zaman pompanın diğer tarafına basarak penisin sönmesini sağlayabilmektedir.
10.Penis protezi takılınca penis boyunda artış oluyor mu?
Penis protezi takılan hastalarda normal şartlarda penis boyutunda artış olmaz. Fakat özellikli penis boyutunda artış sağlayan enine boyuna uzayan protezler penis boyutunda artış sağlayabilmektedir.
11.Penis protezi ameliyatı kaç saat sürüyor?
Pompalı penis protezi ameliyatı yaklaşık 1.5 saat sürmektedir. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 2 gün olmaktadır. Katlanabilir protezlerde ameliyat süresi 45 dakika sürmekte ve hastanede kalış süresi 1 gün olmaktadır.
12.Penis protez ameliyatından ne kadar süre sonra cinsel birleşme olabilir?
Penis protezi ameliyatından sonra 1,5 ay içerisinde cinsel birleşme olmaması gerekiyor. Hastamız 1.5 ay sonra cinsel birleşmeyi gerçekleştirebilmekte fakat bayanın üstte olduğu pozisyon için 3 ay geçmesi gerekmektedir.
13.Penis protezinin riskleri nelerdir?
Her ameliyatın riskleri olduğu gibi penis protezinde de bazı riskler vardır. Penis protezi yaklaşık 40 yıldır uygulanan gelişmiş bir teknolojidir. Teknolojinin her geçen günde gelişmesiyle protezlerde görülebilen enfeksiyon riski % 0.5’ler düzeyine inmiştir. Ameliyat öncesi yapılan testler ve kontrollerle enfeksiyon riski hemen hemen yok denebilecek düzeylerdedir.
14.Penis protezi takılan kişilerin eşlerinde ilişki memnuniyeti nasıl olmaktadır?
Penis protezi takılan hastaların eşlerinde ilişki memnuniyeti üst düzeydedir. Çünkü protez takılan hastalarda sertlik düzeyi kişi istemediği sürece kendiliğinde düşmez ve ilişki her zaman oldukça kaliteli bir şekilde sürdürülür. Protez, kişi ne zaman isterse o zaman söneceği için erken boşalma olsa bile penis sönmeyecektir ve eşi de rahatlayana kadar ilişkiye devam edebilecektir.
Op.Dr.Murad ÇELTİK
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