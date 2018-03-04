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Penisine soktuğu iğne, ameliyatla çıkarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.03.2018 10:29 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta D.D.'nin (63) penisine sokup 3 gün çıkarmaya çalıştığı 7 santimetrelik enjektör iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.

Penisine soktuğu iğne, ameliyatla çıkarıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta D.D.'nin (63) penisine sokup 3 gün çıkarmaya çalıştığı 7 santimetrelik enjektör iğnesi, ameliyatla çıkarıldı.
Olay, geçen pazartesi günü meydana geldi. D.D., henüz bilinmeyen nedenle penisine enjektör iğnesini soktu. D.D. iğneyi çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. İğne acı vermeye başlayınca D.D, üçüncü gün hastaneye gitmek zorunda kaldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran D.D.'nin şikayetini dinleyen doktor ve personel şoke oldu, hemen uzman doktor çağırdı.
​Üroloji uzmanı, D.D.'yi muayene ettikten sonra ameliyata aldı. Penisindeki 7 santimlik iğne ameliyatla çıkarılan yaşlı adam, tedavisinin ardından taburcu edildi.

FOTOĞRAFLI

Penisine soktuğu iğne, ameliyatla çıkarıldıPenisine soktuğu iğne, ameliyatla çıkarıldıPenisine soktuğu iğne, ameliyatla çıkarıldıPenisine soktuğu iğne, ameliyatla çıkarıldı

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