Periodontal hastalıkların insan vücuduna etkileri

Hayatın her anında dikkat edilmesi gereken ağız ve diş sağlığının her geçen gün daha da önem kazandığını belirten uzmanlar, ağız hijyeni için yapılması gerekenlerin aksatılması halinde bakterilerin ağızda kolayca üreme imkanı bularak diş çürüklerini arttırabileceğini, hatta pek çok farklı sorunu da beraberinde getirebileceğini söyledi.

Zayıf ağız sağlığının sadece diş kayıplarına sebep olmadığını, aynı zamanda kalbi olumsuz etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, periodontal hastalıklar denilen diş ve diş eti iltihabi hastalıklarının kalp hastalıkları ile arasında sıkı bir ilişkinin bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi. Kişilerin tercih ettiği yaşam biçimleri ile mevcut hastalıkları arasındaki ilişkiye dikkat çeken Diş Hekimi Şiar Atmaca, vücutta bulunan gram negatif bakteri sayısı ne kadar az ise hastalık risklerinin de o kadar az olduğunu belirtti. Diş Hekimi Şiar Atmaca, “Diş ve kalp sağlığı üzerinde rol oynayan bakteriler birbiriyle ilişkilidir ve kişilerin yaşam biçimlerinden etkilenir. Diş eti hastalığı olan insanlar genellikle kötü sağlık alışkanlıklarına sahiptir. Sigara ve alkol kullanımı, kötü beslenme alışkanlığı, hareketsiz bir yaşam ve diş eti hastalığı kalp rahatsızlığının en güçlü tetikçileridir. Ayrıca, diş eti hastalığı olan birçok insanda diyabet hastalığı da görülür. Bu da kalp hastalıklarında bir başka güçlü risk faktörüdür” diye konuştu.

Ağız içi enfeksiyonların dolaşım sistemi yoluyla vücuda yayılabileceğini belirten Atmaca, basit yöntemler ile önlenebilecek sorunun kalp krizi ve felç gelişimine dahi sebep olabilecek kronik iltihaplanmalara kadar ciddi boyutlara ulaşabileceğini vurguladı. Şiar Atmaca, “Periodontal hastalıklar diş eti ve dişleri destekleyen diğer dokuları etkileyen iltihabi hastalıklardır. Diş eti iltihabı diş etinde kızarıklık, şişlik, ağız ve diş temizliği esnasında kanama, diş eti üzerinde beyaz lekelenmeler ile kendini gösterir. Tedavisine dişler üzerindeki plak ve diş taşının uzaklaştırılması ile başlıyoruz. Bu dönem içerisinde önereceğimiz şekilde kişide etkin ağız, diş bakımı ve temizliğini gerçekleştirerek bizimle işbirliği yaparsa diş etinde iltihaba sebep olan bakterilerin uzaklaştırılması kolaylıkla çözümlenir” dedi.

Diş eti hastalığını önleyerek kalp rahatsızlığı riskinin azaltılabileceğine dikkat çeken Atmaca, “Ağız ve diş sağlığı konusunda bebeklik döneminden başlayıp düzenli olarak diş hekimi kontrolünü aksatmamak ve yılda en az iki kez olmak üzere devam etmek büyük önem taşımaktadır. Ancak bu sayede ciddi diş ve diş eti hastalıkları erken dönemde teşhis edilebilir. Kontrollerin yanı sıra bireyin tüm yaşamı boyunca sağlıklı bir ağız-diş sağlığına sahip olabilmesi için, hekimi ile iş birliği yaparak ağız diş bakımına özen göstermeli, ağız bakımını öğretildiği şekilde doğru ve sürekli olarak uygulaması da önem arz eder” şeklinde konuştu.