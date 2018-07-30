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Pikniğe giderken renkli kıyafetler giymeyin

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

YAZ aylarında böcek ısırıklarının hızla arttığını söyleyen Uz.

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - YAZ aylarında böcek ısırıklarının hızla arttığını söyleyen Uz. Dr. Mahmut Demirci, Isırıkların, kişinin alerjisi varsa çok daha ciddi yan etkiler gösterebileceğini söyledi. Böcek ısırması durumunda ilk yapılması gerekenin bölgeyi sabunlu suyla yıkamak olduğuna dikkat çeken Uz. Dr. Demirci, "Böcekler renkleri sever. O yüzden pikniğe giderken pastel tonlarda kıyafet giymekte yarar var. Ayrıca böceğin ısırdığı bölgeyi sıkmak veya çizmek cildi tahriş eder ve zehri yayar" dedi.

ISIRILAN BÖLGE TAHRİŞ EDİLMEDEN SABUNLA YIKANMALI

Özellikle tatil bölgelerinde ve yeşillik alanlarda böcek ısırması riskine karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Memorial Şişli Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Demirci, özellikle alerjik bünyeli kişileri uyardı ve şöyle dedi:

“Kişinin alerjik bir bünyesi varsa ısırıkla birlikte oluşan kızarıklık lokal olarak kalmayabilir. Vücudun farklı bölgelerinde ciddi şikayetlere neden olabilir. Böcek ısırığından şüpheleniliyorsa, o bölgenin enfeksiyon kapmaması için hızlı bir şekilde sabunlu suyla temizlenmesi ilk yapılması gereken müdahaledir. Sabunlu suyla o bölge temizlendikten sonra o bölgenin tahriş edilmemesi, enfeksiyon riskini engellemek açısından çok önemlidir. Ancak arı sokmasında, eğer arının iğnesi o bölgede derinin içerisinde kaldıysa oradan çıkartılması önemlidir. Mümkün olduğunca cildi tahriş etmeden bu uygulama yapılmalıdır.”

ZEHİRLİ BÖCEK ISIRIKLARINDA DİKKATLİ MÜDAHALE EDİLMELİ

Zehirli böcek ısırıklarında, zehrin dağılmaması ve cildin tahriş olmaması için de uyarılarda bulunan Uz. Dr. Demirci, özellikle akrep sokmaları sırasında nasıl bir müdahale yaklaşımında bulunulması gerektiğin şöyle anlattı: “Zehirli böcek ısırıklarında özellikle de akrep ısırmasında, o bölgedeki zehrin dağılmaması için gerekli önlem alınmalıdır. Eğer zehir dağılmasın diye cilde zarar verecek şekilde o bölge sıkılırsa, zehrin daha geniş bir alana yayılmasına yol açılabilir. Eğer yara kol veya eldeyse, kalp seviyesinin üzerinde tutulması şişmeyi ve zehrin dağılmasını engellemeye yardımcı olur.”

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