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Pilot adaylarına 'CAD Sistemi' ile göz kontrolü 

SAĞLIK HABERLERİ | 11.01.2018 12:15 | Son Güncelleme 5 saat önce

İSTANBUL, (DHA)- UÇUŞ emniyeti ve havacılık güvenliğinin sağlanması için pilot adaylarının renkleri, belirlenen standartlar içinde ayırt edebilmesi gerektiğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uçuş Hekimi Op. Dr. Ayşe Özpınar, "Renkli görme bozukluğunu tespit ederken Türkiye'de yalnızca hastanemizde bulunan "CAD'' (colour assessment diagnosis) sistemini kullanıyoruz” dedi.

Pilotların test ve tetkikleri yapılırken, renkli görme bozukluğunun doğru şekilde belirlenmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Özpınar, "Ülkemizde SHT-MED (Havacılık Sağlık Talimatı) kriterlerine göre Class 1 ve Class 2 sağlık sertifikası almak isteyen adayların renkli görmesinin normal ya da kabul edilebilir sınırlarda olması gerekiyor. Renkli görme bozukluğunu tespit ederken Türkiye'de yalnızca hastanemizde bulunan "CAD'' (colour assessment diagnosis :renk değerlendirme tanı) sistemini kullanıyoruz” diye konuştu.

Uçuş hayali olan gençlerin bu yola girmeden önce Havacılık Tıp Merkezi bulunan hastanelerden yardım alması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Özpınar, "Mağduriyet yaşanmaması için özellikle belirli hastane bünyelerinde faaliyet gösteren havacılık tıp merkezlerince ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sağlık Birimi tarafından havacılık ve uçucu sağlığı ile ilgilenenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Hastanemizde havacılık ile ilgili istenen tüm test ve tetkikler yapılmakla birlikte 100 Hue, Anomaloskop ve Türkiye'de tek olan CAD sistemi ile renk körlüğü tanısı seviyesi de belirlenerek konulmaktadır" şeklinde konuştu.

"HAVACILIK TIP ÇALIŞTAYI” MEDİPOL'DE GERÇEKLEŞTİ

Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilen havacılık sağlık talimatı (SHT-MED), 1 Kasım'dan itibaren tüm havacılık tıp merkezlerinde uygulanmaya başlandı. Sivil havacılık Genel Müdürlüğü verilerine değinen Hastane Havacılık Tıp Merkezi Başkanı Op. Dr. Ali Saib Engin ise şunları söyledi:

"Türkiye'de 2016 yılından itibaren artan uçak sayısına paralel olarak artan ihtiyaçtan dolayı yaklaşık 5-6 bin civarında pilot, görev ve sayının daha da arttırılmasına çalışılmaktadır. Yeni sağlık talimatı çerçevesinde, yeni tetkikler ile birlikte renk körlüğü ile ilgili yeni kriterler de oluştu. Bu konuda hastanemizde, geçtiğimiz ay "Havacılıkta Renkli Görme Bozuklukları” ile ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sağlık Bölümü koordinatörlüğünde Havacılık Tıp Çalıştay'ı gerçekleştirildi. Çalıştay' a Türkiye'deki aktif havacılık tıp merkezleri, THY, Sun Express, DHMİ uçuş hekimleri ile 60'a kişi katılım sağladı. Havacılık muayenelerinde renkli görüş tetkik ve değerlendirmelerinde karşılaşılan problemler tartışılarak konu ile ilgili CAD ve diğer ileri renkli görme test uygulamaları hakkında güncel bilgiler paylaşıldı. Renkli görme bozukluğu tespit edilen uçucu personele yaklaşımda güncel algoritma, katılımcılar ve SHGM Sağlık Bölümü yetkililerince belirlenerek Çalıştay hedefine ulaşmış oldu."

(FOTOĞRAF)

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