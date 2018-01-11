Pilot adaylarına 'CAD Sistemi' ile göz kontrolü 

İSTANBUL, (DHA)- UÇUŞ emniyeti ve havacılık güvenliğinin sağlanması için pilot adaylarının renkleri, belirlenen standartlar içinde ayırt edebilmesi gerektiğini söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uçuş Hekimi Op. Dr. Ayşe Özpınar, "Renkli görme bozukluğunu tespit ederken Türkiye'de yalnızca hastanemizde bulunan "CAD'' (colour assessment diagnosis) sistemini kullanıyoruz” dedi.

Pilotların test ve tetkikleri yapılırken, renkli görme bozukluğunun doğru şekilde belirlenmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Özpınar, "Ülkemizde SHT-MED (Havacılık Sağlık Talimatı) kriterlerine göre Class 1 ve Class 2 sağlık sertifikası almak isteyen adayların renkli görmesinin normal ya da kabul edilebilir sınırlarda olması gerekiyor. Renkli görme bozukluğunu tespit ederken Türkiye'de yalnızca hastanemizde bulunan "CAD'' (colour assessment diagnosis :renk değerlendirme tanı) sistemini kullanıyoruz” diye konuştu.

Uçuş hayali olan gençlerin bu yola girmeden önce Havacılık Tıp Merkezi bulunan hastanelerden yardım alması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Özpınar, "Mağduriyet yaşanmaması için özellikle belirli hastane bünyelerinde faaliyet gösteren havacılık tıp merkezlerince ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sağlık Birimi tarafından havacılık ve uçucu sağlığı ile ilgilenenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Hastanemizde havacılık ile ilgili istenen tüm test ve tetkikler yapılmakla birlikte 100 Hue, Anomaloskop ve Türkiye'de tek olan CAD sistemi ile renk körlüğü tanısı seviyesi de belirlenerek konulmaktadır" şeklinde konuştu.