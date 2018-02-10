Pınarhisar Devlet Hastanesi servis hizmetleri başladı

Pınarhisar Devlet Hastanesine araç servis hizmeti başladı. 39 AG 240 plakalı Minibüsle belirlenen güzergâhlarda Sabah saat 08.10 ve 13.30 geliş, saat 11.00 ve 16.00’da ise dönüş seferleri yapılmaya başlandı.
Güzergâhta duraklar da Ali Özer Parkı - 19 Evler İlköğretim Okulu - Kırklareli Caddesi - Dikilitaş-Salihbilinmez Caddesi - Bankalar - Balıklı-Anadolu Lisesi - Yüksekokul - 8 Kasım Caddesi - Metem Anaokulu - Şehit M. Koç Caddesi - 92. Sokak - Hastane Yolu - Cumhuriyet Meydanı olmak üzere belirlendi.
Pınarhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Aylin Can, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Halkın hastaneye daha kısa zamanda ulaşabilmesi ve hastaların hava şartlarından etkilenmemesi için Başhekimliğimiz ile Pınarhisar Belediye Başkanlığı’nın iş birliği ve Pınarhisar Kaymakamlığı’nın onayı ile başlatılan seferlerin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Afrin Harekatı'nda bir köy daha teröristlerden temizlendi!
Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor
Son dakika: Ankara'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon
Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı
18 yaşına gelmeden Bitcoin'den milyonlar kazandı
Man Adası belgeleri için karar çıktı
Yasak aşk cinayetinde şok ayrıntılar! Olaydan 3 gün önce intihara kalkışmış
Biri bu çılgını durdursun!
Huzurevinde tecavüz skandalı! 3 kadına saldırmak isterken yakalandı
AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum