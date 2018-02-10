Pınarhisar Devlet Hastanesi servis hizmetleri başladı

Pınarhisar Devlet Hastanesine araç servis hizmeti başladı. 39 AG 240 plakalı Minibüsle belirlenen güzergâhlarda Sabah saat 08.10 ve 13.30 geliş, saat 11.00 ve 16.00’da ise dönüş seferleri yapılmaya başlandı.

Güzergâhta duraklar da Ali Özer Parkı - 19 Evler İlköğretim Okulu - Kırklareli Caddesi - Dikilitaş-Salihbilinmez Caddesi - Bankalar - Balıklı-Anadolu Lisesi - Yüksekokul - 8 Kasım Caddesi - Metem Anaokulu - Şehit M. Koç Caddesi - 92. Sokak - Hastane Yolu - Cumhuriyet Meydanı olmak üzere belirlendi.

Pınarhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Aylin Can, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Halkın hastaneye daha kısa zamanda ulaşabilmesi ve hastaların hava şartlarından etkilenmemesi için Başhekimliğimiz ile Pınarhisar Belediye Başkanlığı’nın iş birliği ve Pınarhisar Kaymakamlığı’nın onayı ile başlatılan seferlerin halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.