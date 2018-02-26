Pirinç tüketiminin artması için 5 önemli fayda

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, Türk mutfağında önemli bir konumda yer alan pirincin; bağırsak hareketlerini düzenleyip iyileşmesine yardımcı olabilmesi, kan şekeri seviyesini düzenli hale getirmeye ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilmesi gibi faydaları olduğunu söyledi. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, özellikle Türk mutfağının da vazgeçilmezler arasında yer alan pirincin 5 önemli faydasını açıkladı. Pirincin insan sağlığı açısından faydalı olabilecek pek çok özelliği bulunduğunu belirten Özger, "Bu özelliklerin arasında çabuk enerji verebilmesi, bağırsak hareketlerini düzenleyip iyileşmesine yardımcı olabilmesi, kan şekeri seviyesini düzenli hale getirmeye ve yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilmesi yer alıyor. Ayrıca pirinç; cilt bakımına, metabolizmayı hızlandırmaya, sindirime, yüksek kan basıncını düşürmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabiliyor" dedi. California Rice Commission (Pirinç Komisyonu) verilerine göre, pirincin dünya çapında kırk binden fazla çeşidine rastlanabildiğini bildiren Özger, Özellikle Türk mutfağının da vazgeçilmezlerinden olan sağlık kaynağı pirincin 5 önemli faydasını şöyle sıraladı:

Büyük enerji kaynağı

"Pirinç zengin bir karbohidrat kaynağıdır ve çözünmesi zaman alan uzun karbohidrat zincirlerinden oluşur. Bu sayede, pirincin içindeki karbohidratlar sürekli bir enerji sağlayabilir. Pirinçteki nişasta, nişasta zengini diğer gıdalara kıyasla çok düşük karbohidrat içeriğine sahip olduğundan doktor kontrolünde önerilen miktarlarda tüketildiğinde diyabet hastaları içinde fayda sağlayabilir. Yüksek Besin Değeri

Hem beyaz hem de kahverengi pirincin kendine özgü besin değeri bulunmaktadır. Beyaz pirinç kalsiyum ve demir gibi yüksek mineraller içerir, ayrıca niyasin, D vitamini, tiamin ve riboflavin gibi vitaminler açısından da zengindir. Esmer pirinç ise lif açısından zengindir, bu nedenle sindirimi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Hastalık oluşumunu kontrol ediyor

Pirincin çeşitli hastalıkları kontrol ettiği biliniyor. Esmer pirinç, alzheimer hastalığının oluşumunu engelleyen yüksek miktarda nöroiletkenler içerirken beyaz pirinç, kalp hastalıkları ve kalp krizi oluşumunu engelleyebilen ve kalbi koruyabilen antioksidan içeriyor. Pirincin ayrıca diüretik özelliği vardır ve dizanteri için faydalı olabilir.