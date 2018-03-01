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Plastik Cerrahi Uzmanı Kayapınar: “Estetik burun ameliyatı çok farklı amaçlarla yapılabilir”

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

Plastik Cerrahi Uzmanı Yrd.

Plastik Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kayapınar, estetik burun ameliyatlarının çok farklı amaçlarla yapılabildiğini ve hastaların ameliyat sonrası bir hafta içerisinde sosyal yaşamlarına dönebildiğini söyledi.
Medicana Konya Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kayapınar, burnu yeniden şekillendirme ameliyatlarının estetik cerrahide en yaygın uygulanan operasyonlar olduğunu ifade etti. Estetik burun operasyonu hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, “Estetik burun ameliyatına karar vermeden önce bu ameliyattan ne beklendiğinin belirlenmesi gerekir. Üzerine tüm yönleriyle düşünülmesi ve cerrah ile görüş birliğinde bulunulması önemlidir. Bu ameliyatlar için en uygun hastalar, dış görünümlerinde daha iyiye doğru bir değişim bekleyen kişilerdir. Estetik burun ameliyatları dış görüntüde istenilen şekilde bir değişiklik sağlayarak kişinin kendine olan güvenini artırabilir” dedi.
Estetik burun ameliyatlarının 18 yaş ve üzerindeki hastalar için uygun olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, “Ameliyatın yapılacağı yaş dönemi çok önemlidir. Ergenlik döneminde gençler gelişimini tamamlayana kadar birçok cerrah estetik burun operasyonu ameliyatını ertelemeyi tercih eder. Bu operasyonlar 18 ve üzeri yaşlar için uygulanabilmektedir” diye konuştu.

“Hastalar bir hafta sonra sosyal hayatlarına dönebilirler"
Estetik burun ameliyatlarının pek çok farklı amaçla yapılabileceğini kaydedn Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, “Ameliyatlar; burun küçültme ya da büyütme, burun ucu ya da kemer şeklinin değiştirilmesi, geniş burun deliklerinin daraltılması, burun ile üst dudak arasındaki açıyı değiştirmek, burunda doğumsal veya yaralanmaya bağlı şekil bozukluğunun düzeltilmesi, burunda doğumsal veya yaralanmaya bağlı nefes alma sorunlarının tedavisi ve giderilmesi amacıyla yapılabilir” şeklinde konuştu
Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, estetik burun ameliyatı olan hastaların çoğunun iki gün içinde ayağa kalkıp dolaşabildiğini belirterek, “Hastalar bir hafta sonra sosyal hayatlarına dönebilirler. Ancak günlük yaşam temposuna tam anlamıyla dönüş birkaç haftayı bulacaktır. Bununla birlikte hastanın yüksek efor gerektiren koşma, yüzme, jimnastik gibi etkinliklerden 2-3 hafta kaçınması 8 hafta süreyle de burnuna çarpma ve darbelerden koruması gerekir” ifadelerini kullandı.

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