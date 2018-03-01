Plastik Cerrahi Uzmanı Kayapınar: “Estetik burun ameliyatı çok farklı amaçlarla yapılabilir”

Plastik Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kayapınar, estetik burun ameliyatlarının çok farklı amaçlarla yapılabildiğini ve hastaların ameliyat sonrası bir hafta içerisinde sosyal yaşamlarına dönebildiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Plastik Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Kayapınar, burnu yeniden şekillendirme ameliyatlarının estetik cerrahide en yaygın uygulanan operasyonlar olduğunu ifade etti. Estetik burun operasyonu hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, “Estetik burun ameliyatına karar vermeden önce bu ameliyattan ne beklendiğinin belirlenmesi gerekir. Üzerine tüm yönleriyle düşünülmesi ve cerrah ile görüş birliğinde bulunulması önemlidir. Bu ameliyatlar için en uygun hastalar, dış görünümlerinde daha iyiye doğru bir değişim bekleyen kişilerdir. Estetik burun ameliyatları dış görüntüde istenilen şekilde bir değişiklik sağlayarak kişinin kendine olan güvenini artırabilir” dedi.

Estetik burun ameliyatlarının 18 yaş ve üzerindeki hastalar için uygun olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Kayapınar, “Ameliyatın yapılacağı yaş dönemi çok önemlidir. Ergenlik döneminde gençler gelişimini tamamlayana kadar birçok cerrah estetik burun operasyonu ameliyatını ertelemeyi tercih eder. Bu operasyonlar 18 ve üzeri yaşlar için uygulanabilmektedir” diye konuştu.