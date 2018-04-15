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Popüler diyetler, hastalık riski taşıyanlar için sorun kaynağı olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

MERSİN'de diyetisyen Evin Yananer, internetteki popüler diyetlerin hastalık riski taşıyan kişilerde ciddi sağlık sorunları yaratabileceğini söyledi.

Popüler diyetler, hastalık riski taşıyanlar için sorun kaynağı olabilir

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de diyetisyen Evin Yananer, internetteki popüler diyetlerin hastalık riski taşıyan kişilerde ciddi sağlık sorunları yaratabileceğini söyledi. Diyet hazırlarken kişinin yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve psikolojik durumunu ele aldıklarını belirten Yananer, yanlış diyetin riskli olduğunu belirtti.
Diyetisyen Evin Yananer, internetteki Yoyo ve Dukan diyeti gibi popüler diyetlerin kilonun hızlı bir şekilde verilmesini sağlayan programlar olduğunu ifade etti. Ancak hastalık riski bulunanlar için bu diyetlerin sorun oluşturabileceğini kaydeden Yananer, "Kişinin yaşam tarzı, beslenme alışkanlığı göz önüne alınmadan düzenlenen bir program rahatsızlığa neden olur diye bir şey iddia edemeyiz ama hastalık riski olanlar için ciddi bir sorun olabilir. Örneğin, uygulanan protein ağırlıklı bir diyetse, hasta olan kişide böbrek kanallarında kanamaya kadar gidebilir. Bir tansiyon hastasıysa, diüretik içerikli bir beslenme programıysa kişiyi riske koyacak durumlar söz konusu olabilir. Diyabet hastası için, lif oranından kısıtlı, sadece protein ağırlıklı bir diyet söz konusu olursa, hem kolesterolün kısa sürede yükselmesine hem de böbrek fonksiyonları ile ilgili rahatsızlıkların da oluşabileceğinden söz edebiliriz" dedi.
Popüler diyetler ve genel geçer diyetlerin herkese uygulanabilir diyetler olamayacağına vurgu yapan Yananer, "Böyle bir şey mümkün değil. Kişinin kalp damar rahatsızlığı varsa, tansiyon hastasıysa, insülin bağımlı diyabet hastasıysa, popüler ya da genel geçer bir diyetten söz edemeyiz. Karaciğer fonksiyonu ile ilgili bir sıkıntı yaşanılıyorsa, burada resveratrol ağırlıklı beslenme programı uygulamaktayız. Örneğin pankreas sorunu söz konusuysa, biraz daha likopen ağırlıklı beslenme programı hazırlıyoruz. Bu, kişiye özel, kendi yaşam tarzıyla beraber oluşturmuş olduğumuz beslenme programı ortaya çıkmakta. Herkes hızlı kilo vermek istiyor ama kas kaybı olmadan beyaz yağ dokusundan kaybı gerçekleştirmek önemli" diye konuştu.

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