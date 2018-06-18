Bu film sayesinde kuvöz, elektrik verildiğinde şeffaf, verilmediğinde ise opak bir durumda kalıyor. Kuvöze yerleştirilen IP kamera sayesinde bebek, istenildiği an telefon, tablet ya da bilgisayardan takip edilebiliyor. Projeyle prematüre bebeğin uyku düzeni sağlanırken, zararlı ışınların kuvözden geçmemesi ve doktor, hemşire ya da ebeveynlerin uzaktan anlık takip edebilmesi amaçlanıyor.

Kuvözde kullanılan ithal filmi sadece bir firmanın tedarik ettiğini belirten İnan, "Önce bunu temin ettik. Bir de kuvöz lazımdı bize. Burdur Bucak Devlet Hastanesinde hurdaya ayrılmış bir kuvöz bulduk. Şu an yarı çalışır halde. Onu bize tahsis ettiler. Biz de gerekli film kaplamayı uygun şekilde elektrik ve mekanik tesisatla gerçekleştirerek, hazır hale getirdik." diye konuştu.

Prematüre bebeklerin büyüme hormonunun daha hızlı salgılanması için ilk 14-15 saat karanlık ortamda kalması gerektiğini ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Bebeğin karanlık ortamda kalırken uygun bir şekilde de takip edilmesi gerekiyor. Bunun için hareketli bir IP kamera yerleştirdik kuvöze. Görüntü ve sesi net bir şekilde bilgisayar, tablet ya da akıllı telefona aktarabiliyoruz. Bu şekilde kuvöz opak haldeyken bile içini net bir şekilde görüntüleyip, fikir sahibi olabiliyoruz. Kaplama malzememiz, ITO-PET bir film, polimer bir malzeme. Laboratuvarlarda üretiliyor. Elektrik verildiğinde aydınlık, verilmediğinde opak durumda. Uygun bir zamanlayıcı konarak, istediğimiz zaman aydınlık ve karanlık ortam durumuna alma özelliği geliştirilebilir. Bu şekilde prematüre bebeğin net bir şekilde hayata adapte olmasını ve sağlıklı bir şekilde büyüme hormonlarını salgılamasını amaçlıyoruz."