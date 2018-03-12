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Prof. Dr. Ahmet Maranki, Başiskeleliler’e sağlıklı yaşamı anlattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2018 13:00 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen sağlıklı düşünme, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama konulu seminere katılan Prof.

Prof. Dr. Ahmet Maranki, Başiskeleliler’e sağlıklı yaşamı anlattı

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen sağlıklı düşünme, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama konulu seminere katılan Prof. Dr. Ahmet Maranki, katılımcılara önemli ipuçları verdi.
Başiskele Belediyesi vatandaşların sağlık alanında bilinçlendirilmesi için çeşitli seminerlerle alanında uzman hekimleri vatandaşlar ile buluşturuyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Ahmet Maranki’nin katılımıyla düzenlenen seminerde vatandaşlara sağlıklı düşünme, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama konularında önemli bilgiler verildi. Katılımcılara, “Başiskele’de yaşamanın kıymetini bilin” diyen Maranki, Başiskele’nin kurulacak olan Termal Kür Merkezleri ile Türkiye’nin önemli bir sağlık turizm merkezlerinden birisi olacağını söyledi.
Başiskele Belediyesi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda düzenlenen seminerde, sağlıklı düşünme, beslenme ve sağlıklı yaşama konularında katılımcıları bilgilendiren Maranki Başiskele’nin doğa harikası bir yer olduğundan da bahsederek, “Siz farkında değilsiniz ama bulunduğunuz bu alan coğrafi konumuyla İstanbul’un mesire yeri konumunda. İddia ediyorum şu dağların etekleri 5 yıl içinde Termal Kür Merkezleri ile Sağlık Turizminin merkezi olacak” diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Maranki, Başiskeleliler’e sağlıklı yaşamı anlattı

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