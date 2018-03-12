Prof. Dr. Ahmet Maranki, Başiskeleliler’e sağlıklı yaşamı anlattı

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen sağlıklı düşünme, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama konulu seminere katılan Prof. Dr. Ahmet Maranki, katılımcılara önemli ipuçları verdi.
Başiskele Belediyesi vatandaşların sağlık alanında bilinçlendirilmesi için çeşitli seminerlerle alanında uzman hekimleri vatandaşlar ile buluşturuyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Ahmet Maranki’nin katılımıyla düzenlenen seminerde vatandaşlara sağlıklı düşünme, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama konularında önemli bilgiler verildi. Katılımcılara, “Başiskele’de yaşamanın kıymetini bilin” diyen Maranki, Başiskele’nin kurulacak olan Termal Kür Merkezleri ile Türkiye’nin önemli bir sağlık turizm merkezlerinden birisi olacağını söyledi.
Başiskele Belediyesi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonu’nda düzenlenen seminerde, sağlıklı düşünme, beslenme ve sağlıklı yaşama konularında katılımcıları bilgilendiren Maranki Başiskele’nin doğa harikası bir yer olduğundan da bahsederek, “Siz farkında değilsiniz ama bulunduğunuz bu alan coğrafi konumuyla İstanbul’un mesire yeri konumunda. İddia ediyorum şu dağların etekleri 5 yıl içinde Termal Kür Merkezleri ile Sağlık Turizminin merkezi olacak” diye konuştu.
Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!
Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!
Lise öğrencisinin hayatını kabusa çeviren 30 yaşındaki zanlıya 7 yıl 9 ay hapis istendi
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum