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Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, "Hekimler her an yargılanmayla karşı karşıya"

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.03.2018 10:16 | Son Güncelleme

Kayseri Tabip Odası tarafından İyi Hekimlik-Malpraktis konulu konferans verildi.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, "Hekimler her an yargılanmayla karşı karşıya"

Kayseri Tabip Odası tarafından İyi Hekimlik-Malpraktis konulu konferans verildi.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök tarafından verilen konferansa Kayseri Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ali Ramazan Benli, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Hüseyin Per, Yönetim Kurulu üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda tıp öğrencisi katıldı.
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per’in açılış konuşmasıyla başlayan programda Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, hekimlerin her an dava edilme durumu ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “ Yeni mezun olan hekim arkadaşlarımızın mesleki hayatları boyunca dava edilme oranları şimdilerde neredeyse yüzde yüz seviyesine geldi. Bunun da en büyük sebebi, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi ve Hasta Hakları Yönetmeliğinin bilinmiyor olmasından kaynaklanıyor. Yani hekim arkadaşlarımız mutlaka tıp hukuku ile ilgili bilgi sahibi olmalıdır” dedi.
Prof. Dr. Kök, “Günümüzde insanlar yolda giderken (şuradan bir acil servise uğrayayım) ya da (aile sağlık merkezine girip çıkayım) der oldu. Böyle düşünen insanların, sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısında artış var. Bu artış öyle ki Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bile geçmiş durumda. Bu başvurular gerçekten ihtiyaçtan mı yoksa moda mı oldu?” Bu kadar insanla uğraşan hekimlerimiz tıp hukukunu bilmeliler. Yoksa her an yargılanma durumu ile karşı karşıya gelebilirler” dedi.
Konferans sonunda Tabip Odası adına Sağlık Müdürü Yrd.Doç Dr. Ali Ramazan Benli tarafından Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök’e plaket verildi.

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök,

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