Prof. Dr. Akalan: 1 kilo almak dizlerdeki yükü 8 kat artırıyor

Fiziksel aktivite dengesinin önemli olduğunu ve fiziksel aktivite yapılmadığı zaman kilo alındığını ifade eden İKÜ Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Ekin Akalan, “Kilo artışının nedenlerini çözmek için hayatın başlangıçlarına bakmalıyız. Çocukken edindiğimiz yaşam alışkanlıkları, obeziteyle ilişkileri, bunların bize verdiği problemler, hatta eğitim için yaptıklarımız bile obeziteye katkıda bulunuyor olabilir. Biz günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi yapmazsak kilo alıyoruz. Kilo aldıkça eklemlerimize binen yük ve aşınmalar artıyor ve ağrı oluşuyor. Ağrı olduğu zaman da hareket etmiyoruz ve obezite giderek artıyor. Bu da kısır bir döngü halini alıyor” diye konuştu.

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından “Obeziteye Genel Bakış ve Metabolik Cerrahi Sempozyumu” düzenlendi. Yüksek kilo artış hızıyla karşı karşıya kalındığını dile getiren İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Ekin Akalan, “Obez olmanın fiziksel bir problem olduğu düşünülüyor. 1 kilo aldığınızda dizinizdeki yük 8 kat artıyor” ifadelerini kullandı.

“HAYAT BİR DENGE”

Obeziteye temel bir matematik gözüyle bakarsak, aldığımız enerjinin sarf ettiğimiz enerjiye oranının dengeli olması gerektiğine, hayatın bir denge üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akalan, “Yalnızca zayıflamak için alınan enerji miktarını azaltmak, besin değeri düşük çok radikal diyet yapmanın da çok aktiviteli olmanın da sakıncaları var. Bunların dengesini bulmaya çocukluk çağlarında başlanmalı. Fiziksel aktiviteleri özendiren dersler, dışarıya yönlendirecek ödevler verilmeli. Çocuklara, erişkinlik dönemlerinde 10 ile 15 bin adım atabilecek bir yaşam düzeni edindirebilirsek, daha az hastalıkla mücadele eden, daha az ağrısı olan bir toplumla karşılaşabiliriz” dedi.

“AĞRILI İNSAN DOĞRU DÜŞÜNEMEZ”

Prof. Dr. Akalan, “Alacağınız küçük bir karar yaşantınızın çoğunu etkiliyor. Eğer ağrınız varsa doğru düşünemezsiniz ve doğru kararlar alamazsınız. Bu kararlar bütün yaşantınızı etkiler. O yüzden ağrısız bir yaşam aktif bir yaşantıyla ve daha sağlıklı bir kilo alımıyla gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.