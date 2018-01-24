Prof. Dr. Akbay: Türkiye'deki gebeliklerin yüzde 812'si ergen çağda

ANKARA, (DHA)- AVRUPA Birliği ve Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Akbay, yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de nüfusun yüzde 21.6'sını adölesanların (ergen) oluşturduğunu belirtirken, "Tüm gebeliklerin ise yüzde 8-12'si adölesan çağda gerçekleşmektedir. Bu gebeliklere sıklıkla Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda rastlanmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Ayşegül Akbay, İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 ay içinde 115 hamile çocuğun kayıtlara geçmemesi olayının, bir hastane personelinin savcılığa yaptığı ihbar sonucu ortaya çıkmasını hatırlattı. Konunun Avrupa boyutuyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Akbay, şunları kaydetti:

"11 Avrupa ülkesinden toplanan verilere göre, 1980'lerden bu yana Avrupa'da adölesan gebeliklerinde genel bir azalma var. Bunun istisnası Almanya. Almanya'da 16-18 yaş arası gebeliklerin oranı yüzde 21'in üzerinde. İngiltere'de bu oran yüzde 9 civarında. Hollanda ve Danimarka'da 18 yaş altı gebeliklerin oranı daha düşük ve yüzde 1'in altında. Macaristan ve Finlandiya'da ise yüzde 10 civarında. Avrupa'da adölesan gebeliklerde en düşük oransa yüzde 1 ile Belçika'da."