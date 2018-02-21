Prof. Dr. Artık: Şeker üretiminde 'Formalin' kullanılması gereklidir

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) - SAYIŞTAY'IN yayınladığı Türkiye Şeker Fabrikaları raporunda şeker pancarına katılan 'Formalin' maddesinin, aşırı miktarda konulduğu iddia edildi. Ancak şeker üretiminde Formalin kullanımına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Nevzat Artık, istenmeyen mikroorganizmaların oluşmasını engellediği için şeker üretiminde Formalin'in kullanılması gerektiğini söyledi.

Formalin'in, şeker üretimi ve arıtımında kullanıldığını belirten Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, "Formalin, istenmeyen mikroorganizmaların gıda maddesini bozmasını engeller, o yüzden kullanılması gereklidir. Ancak 10 tona 2 kilogram yani 0.0002 miligram kilogram düzeyinde olmalıdır. Aksi takdirde hem ürünün kalitesini bozar hem de insan sağlığı açısından risk oluşturur" dedi.

"DENETİMLER ÇOK SIKI YAPILIYOR"

Usulüne uygun kullanılmazsa Formalin'in sağlık problemi oluşturacağını kaydeden Prof. Dr. Artık, 'Bütün şekerlerde Formaldehit (Formalin) vardır' diyemeyiz. Denetimler çok sıkı yapılıyor, gıda işletmelerinde şeker fabrikalarının kendi iç denetiminde bunlar kontrol ediliyor. Ben çok fazla problem olduğunu düşünmüyorum. Kimse kafasına göre bu bileşeni eliyle atamaz" şeklinde konuştu.