Prof. Dr. Aşıcıoğlu: Bağımlılıkla mücadelede bir kuruma ihtiyaç var

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, "Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, koordinasyonu sağlayacak, liderlik yapacak, siyasi otoritenin etkisinden nispeten uzaklaşmış, uzmanlardan oluşmuş ve bilimsel temelli politikalar oluşturacak bir kuruma ihtiyaç var” dedi.

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı. Uyuşturucu ile mücadelede ortak bir dil oluşturulmasının önemine değinen İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, madde bağımlılığıyla mücadele için şu önerileri dile getirdi:

“Koordinasyonu, kooperasyonu sağlayacak, liderlik yapacak, siyasi otoritenin etkisinden nispeten uzaklaşmış, uzmanlardan oluşmuş ve bilimsel temelli politikalar oluşturacak bir kuruma ihtiyaç var. Uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere başvurulduğunda, zaman zaman bazı doktorlar hastaya ilişkin semptomları yazmakla birlikte, buna neyin neden olduğu konusunda tanıyı belirtmek konusunda çekiniyorlar. Bu gibi durumlarda, rahatsızlığı bulunan kişinin hastaneye gelme nedeninin raporlanması gerekiyor. Uyuşturucu kullanan sürücülerin trafikte tespitinin yapılması için bu kapsamda yurt genelinde, uyuşturucu tespiti için kullanılan paravanlar yapılabilir. Trafikte uyuşturucu tespiti istenildiği gibi yapılmıyor. Bu gereği gibi yapıldığında, gençlerin uyuşturucu kullanımının engellenmesi anlamında önemli bir caydırıcı faktör olacak . Atıksulardan uyuşturucu madde tespitine ilişkin tespit testlerinin 3 ayrı uzman yapıyor. Düşük bir maliyetle ülke genelinde, iller bazında bu tür bir testin yapılabileceğini ve bir harita çıkarılabilir. Elde edilecek veriler madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında kullanılabilir."