HABER

Prof. Dr. Aşıcıoğlu: Bağımlılıkla mücadelede bir kuruma ihtiyaç var

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, "Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında, koordinasyonu sağlayacak, liderlik yapacak, siyasi otoritenin etkisinden nispeten uzaklaşmış, uzmanlardan oluşmuş ve bilimsel temelli politikalar oluşturacak bir kuruma ihtiyaç var” dedi.
Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı. Uyuşturucu ile mücadelede ortak bir dil oluşturulmasının önemine değinen İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, madde bağımlılığıyla mücadele için şu önerileri dile getirdi:
“Koordinasyonu, kooperasyonu sağlayacak, liderlik yapacak, siyasi otoritenin etkisinden nispeten uzaklaşmış, uzmanlardan oluşmuş ve bilimsel temelli politikalar oluşturacak bir kuruma ihtiyaç var. Uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere başvurulduğunda, zaman zaman bazı doktorlar hastaya ilişkin semptomları yazmakla birlikte, buna neyin neden olduğu konusunda tanıyı belirtmek konusunda çekiniyorlar. Bu gibi durumlarda, rahatsızlığı bulunan kişinin hastaneye gelme nedeninin raporlanması gerekiyor. Uyuşturucu kullanan sürücülerin trafikte tespitinin yapılması için bu kapsamda yurt genelinde, uyuşturucu tespiti için kullanılan paravanlar yapılabilir. Trafikte uyuşturucu tespiti istenildiği gibi yapılmıyor. Bu gereği gibi yapıldığında, gençlerin uyuşturucu kullanımının engellenmesi anlamında önemli bir caydırıcı faktör olacak . Atıksulardan uyuşturucu madde tespitine ilişkin tespit testlerinin 3 ayrı uzman yapıyor. Düşük bir maliyetle ülke genelinde, iller bazında bu tür bir testin yapılabileceğini ve bir harita çıkarılabilir. Elde edilecek veriler madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında kullanılabilir."

Rusya'dan çok sert açıklamaRusya'dan çok sert açıklama
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

AP'den Türkiye'ye skandal Afrin talebi

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Ve Alex de Souza bombayı patlattı

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Afrin'deki Metmetçik'ten Kerimcan Durmaz'a mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tıp Bayramı kutlamasında Menteşe 2. Basamak hastane vurgusu

Tıp Bayramı kutlamasında Menteşe 2. Basamak hastane vurgusu

Başkan Şahin’den sağlık çalışanlarına karanfil

Başkan Şahin’den sağlık çalışanlarına karanfil

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı

Kula AK Parti hastane personelinin bayramını kutladı

Medical Park Tıp Bayramını Kutladı

Medical Park Tıp Bayramını Kutladı

Başkan Kayda, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Başkan Kayda, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Tıp Bayramı’nda doktorlara ilaç gibi sergi

Tıp Bayramı’nda doktorlara ilaç gibi sergi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.