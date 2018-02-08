Prof. Dr. Asil: Diyabet inme riskini iki kat artırıyor

Halk arasında felç olarak bilinen inme yani beyin krizi, erişkin ölümlerinde birinci, vücutta hasar bırakan hastalıklarda ise üçüncü sırada yer alıyor. Sigara, obezite, kolesterol, yüksek tansiyon ve diyabet inmenin en önemli sebepleri arasında bulunuyor. Tip I ve Tip II diyabet hastalarında inme riskinin diyabet hastası olmayanlara göre 2 kat daha fazla olduğunu belirten Memorial Hizmet Hastanesi Nöroloji ve İnme Akut Tedavi Bölümü’nden Prof. Dr. Talip Asil, "Bu risk tüm yaş grupları için geçerlidir. Ancak inme gelişme riski diyabetli genç hastalarda daha yüksek görülmektedir. Yani diyabetik hastalar diyabeti olmayan hastalara göre daha erken yaşta inme geçirme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır" diye konuştu.

BEYİN KANAMASI RİSKİ DE YÜKSEK

Diyabetin yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği ve kalp hastalıklarına da yol açtığına dikkat çeken Prof. Dr. Talip Asil, "Bu kişilerin dolaylı yollarla da inme riski yaşamasına neden olabilmektedir. Ayrıca sadece inme hastalarında değil bozulmuş glukozin toleransı olarak adlandırılan diyabet öncesi evredeki kişilerde de inme riskinin artışı söz konusudur. Diyabetik hastalarda sadece damar tıkanıklığı ile ortaya çıkan inmelerin değil, beyin kanamalarının da sık olduğu görülmektedir. Diyabetik hastalarda beyin kanaması riski yaklaşık 1.5 kat daha yüksektir" ifadelerini kullandı.

DİYABET HASTALARI İNMEYİ DAHA ŞİDDETLİ YAŞIYOR

İnmenin şiddetine de dikkat çeken Prof. Dr. Asil, inmenin diyabetik hastalarda diyabetik olmayan kişilere göre daha şiddetli yaşandığını vurguladı. Prof. Dr. Asil şöyle devam etti:

"Bu nedenle diyabetik hastaların ölüm ve vücutta hasar bırakma oranları, diyabetik olmayan inme geçiren hastalara göre çok daha yüksektir. Çünkü inmeli bir hastada kan şekerinin yüksek olması, inme şiddetinin artışı ile doğrudan ilişkilidir.Ayrıca diyabetli hastalarda inmenin tekrar etme ihtimali de diyabetik olmayan hastalarda daha yüksektir."