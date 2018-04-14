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Prof. Dr. Baykara: “Çocuklarınızı anlayarak dinleyin”

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2018 10:46 | Son Güncelleme

Cinsel istismara uğrayan çocukların dörtte birinden azının tacizi açıkladığı belirtiliyor.

Prof. Dr. Baykara: “Çocuklarınızı anlayarak dinleyin”

Cinsel istismara uğrayan çocukların dörtte birinden azının tacizi açıkladığı belirtiliyor. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Ayşen Baykara, anne ve babaların çocuklarıyla olan iletişimlerinin büyük önem kazandığını vurgulayarak, “Çocukların tacizi açıklama süreleri 10 yılı bulabiliyor. Anne babaya ya da anne babadan birine, yakın arkadaşa açıklama yapıyor. Ailelere büyük iş düşüyor. Çocuk anneye küçüklüğünden itibaren bir sorun getirdiğinde annenin çocuğunu anlaması ve çocuğu yönlendirmesi şeklindeki desteği kast ediyoruz” dedi.
Prof. Dr. Baykara, İzmir Ekonomi Üniversitesi ev sahipliğinde Konak Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin konuğu olarak rehber öğretmenlere “çocuklarda istismar” konulu seminer verdi. Çocukların ailelerine yaşadıkları herhangi bir sorunu açtıklarında ebebeynlerin dinlememe yoluna gitmemesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Baykara, istismara uğrayan küçük çocukların muğlak açıklamalar yaptığını çünkü ne yaşadığını anlamadığını daha büyük çocukların ise amaç doğrultusunda açıklama yaptığını bildirdi. Prof. Dr. Baykara, Çocukların kendilerini olumsuz etkileyen duygulardan kurtulmak için oyun oynadığını, terapide en temel araçlarının da oyun olduğunu anlattı. Prof. Dr. Baykara, çocukları cinsel istismarı açıklamaktan aşırı utanma, etiketlenme gibi nedenlerle uzak durabildiğini belirterek, “Aile içinde sorun olan çocuklarda, ona hoş davranan çeşitli hediyeler veren bir yetişkin tercih edilir. Yetişkin çocuğa sırrı kimseyle paylaşmamasını tembihler. Ensest olayında da böyledir. Baba o çocuğunu diğer çocuklarından daha ayrı tutar. Çocuk ne olup bittiğini anladığı yaşa geldiğinde ise epey süre geçmiş olabilir. Bu sırrın bozulmaması için de suskun kalan olur” diye konuştu.
Kız çocuklarının kendilerini daha sözel ifade ettiğini ancak erkek çocuklarında bunun daha az görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Baykara, anne baba arasında yatan çocukların da istismara uğradığını söyledi. Prof. Dr. Baykara, “Anne baba arasına yatan çocuk cinsel olarak istismara uğrar. Kaç yaşında olursa olsun. Bu çocuğun gelişimine zarardır. Anne baba buna dikkat etmelidir” dedi.

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