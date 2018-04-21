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Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Belediye Başkanı Op.Dr.Hüseyin Uysal’ın girişimleriyle meme kanseri ile mücadele konusunda önemli hizmetleri bulunan ünlü cerrah Prof.Dr.Ömer Bender tarafından kadınlara yönelik “Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar” konulu konferans verildi.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Belediye Başkanı Op.Dr.Hüseyin Uysal’ın girişimleriyle meme kanseri ile mücadele konusunda önemli hizmetleri bulunan ünlü cerrah Prof.Dr.Ömer Bender tarafından kadınlara yönelik “Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar” konulu konferans verildi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Op.Dr.Hüseyin Uysal’ın girişimleriyle Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Kdz. Ereğli Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte düzenlediği ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bender’in konuşmacı olarak katıldığı “Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar” konulu konferans Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kent Konseyi Başkanı Yusuf Karaoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda bayanın katılımı ile gerçekleşen konferansta konuşan Bender, son yıllarda daha genç hastalarda meme kanseri görmeye başlandığına dikkati çekti. Meme kanserinin kadınlar arasında en fazla rastlanan kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ömer Bender, “Ülkemizde her yıl meme kanseri vakalarına 20 bin yeni vaka ekleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Erken tanı halinde hiçbir hastamız meme kanserinden hayatını kaybetmiyor" dedi.
Önemli olanın meme kanserine karşı mümkün olduğu kadar farkındalık bilincini geliştirmek olduğunu söyleyen Bender, “Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Hastalıktan korkmak yerine erken tanısı için çaba sarf ediyoruz. Bugün sizlerle bir araya getirdiği için değerli dostum Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a teşekkür ediyorum” dedi.
Kadınlara her yıl mutlaka ultrason olmaları tavsiyesinde bulunan Bender, özellikle 40 yaşından sonra bu hastalığa dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Bender, meme kanserinin tanısı ve tedavi yöntemleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
(VK-SÖ-Y)
Konferans sonunda Kdz.Ereğli Belediye Başkanı ise yaptığı konuşmada; “Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Şehir anlayışıyla bu tür konferans ve seminerleri sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek Prof. Dr. Ömer Bender’e katılımları için çeşitli hediyeler takdim etti.

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”

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Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”
2 / 9

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”
3 / 9

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”
4 / 9

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”
5 / 9

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”
6 / 9

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”
7 / 9

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”
8 / 9

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”
9 / 9

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”

Prof. Dr Bender: “Ülkemizde meme kanserine her yıl 20 bin vaka ekleniyor”
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