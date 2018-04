Prof. Dr. Bostan:Mangal yaparken kanser olmayın

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi (İAU) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan, mangal yakılırken yapılan hatalara dikkat çekti. Prof. Dr. Bostan, alevler yüksekken eti pişirmenin dumandan ve alevden ete toksik madde geçmesine ve kalıntı bırakmasına neden olduğunu ve bu durumun da kanser riski yarattığını” söyledi.

"Mangal yakarken dikkatli önlemlerin alınmaması sonucunda kanser, bağışıklık sisteminde sorunlar, solunum yolu hastalıkları, vücut sıvılarında azalma, kısırlık gibi hastalıklara sebep olunacağı biliniyor" diyor Bostan, mangal yakarken kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Bostan, etin soğuk zincirinden ayrıldığı zamana vurgu yaparak şunları söyledi.

“ÇİĞ KALAN ET ZEHİRLENMEYE NEDEN OLUR”

“Mangalda hem mikrobiyal hem kimyasal tehlikeler var. Mangal yaparken belli kurallara uyulmaması ciddi hastalıklara neden olabilir. Kırmızı et balık ya da tavuk hepsinde de bir takım bakteriler var, bu aslında doğal ama problem etin mangala atılmasına kadarki süreçte ortaya çıkıyor. En temelde et mangalda pişirilme anına kadar soğuk bir ortamda tutulmalı, soğutucu etkisi olan bir kap tercih edilebilir, örneğin. soğuk zincirinden erken çıkarılan ette bakteri sayısında artış olur, pişirildiğinde bile yok olmayan bu bakteriler, sağlık açısından risk yaratır, zehirlenme vakalarının önü açılmış olur. Mangalcılar genelde aceleci oluyorlar, bir an önce pişsin ve yiyelim gibi bir telaşları oluyor. Eti, yüksek korlu ateşe attıklarında da dışı pişiyor ama içi çiğ kalıyor. Çiğ kalan ette ölmeyen bakteriler zehirlenmeye neden olur. Mangal közüne çok yakın olması da etin yanmasına neden oluyor, bu da ayrı bir tehlike. İdeal olan et ile köz arasında en az 10 santimlik bir mesafe olması. Etin kesinlikle yavaş pişmesi gerekiyor” dedi.