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Prof. Dr. Bülent Görenek Avrupa ve Amerika’da kalp çarpıntılarına dikkat çekti

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 16:09 | Son Güncelleme

Orlando, Milano ve Barcelona’daki Amerikan Kardiyoloji Koleji ve Avrupa Kardiyoloji Derneği toplantılarında altı konuşma yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Bülent Görenek Avrupa ve Amerika’da kalp çarpıntılarına dikkat çekti

Orlando, Milano ve Barcelona’daki Amerikan Kardiyoloji Koleji ve Avrupa Kardiyoloji Derneği toplantılarında altı konuşma yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, hissedilmeyen ya da önemsizmiş gibi kabul edilen kalp çarpıntılarının ne kadar tehlikeli olduğunu anlattı.
Prof. Dr. Bülent Görenek, Kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ve atriyum fibrilasyonu olarak bilinen çarpıntının tüm inmelerin yaklaşık yüzde 20’sinden sorumlu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Görecek, "Bu hastaların bir bölümünde çarpıntıyı tedavi etseniz bile inme riski maalesef devam etmektedir. Çünkü çarpıntıya neden olan durum çoğu zaman sebat etmekte ve zaman zaman çarpıntı nüks göstermektedir. O yüzden inme riski yüksek olup, çarpıntı şikayeti ile gelen hastalarda hekim önerdiği takdirde kan sulandırıcı ilaçların kullanılması çok önemlidir. Hissedilmeyen çarpıntılar da inmeye neden olabilir. Bununla birlikte, bazen hastalar çarpıntıların farkında olmayabiliyor. Tamamen tesadüfi olarak çarpıntılar EKG’de, Holter’de ya da pil takılmış hastaların kayıtlarında tespit edilebiliyor. İşte son çalışmalarda bu grup hastalarda da inme riskinin yüksek olduğu gösterildi. Hekim denetiminde kan sulandırıcı ilaçlar kullanılması çarpıntılarını hissetmeyen hastalarda da inme olasılığını düşürüyor. Önemsiz sanılan çarpıntılar aslında kalbi yoruyor. Kalbin karıncıklarından kaynaklanan tek tek vurular şeklindeki çarpıntılar genellikle çok önemsenmezse de, vuruların sık olduğu hastalarda kalp yetersizliği gelişebileceği unutulmamalıdır. İlaç tedavisi ya da ablasyon dediğimiz çarpıntı odağını yakma yöntemleri ile bu riskleri ortadan kaldırmak ya da azaltmak mümkün olmaktadır" ifadelerini kullandı.

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