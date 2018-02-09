Prof. Dr. Çelikel: Elektronik sigara ve nargile masum değil

İSTANBUL, (DHA)- MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Alerji uzmanı Prof.Dr. Serhat Çelikel 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla “Elektronik sigara ve nargile normalleştirilerek sigara karşıtı tepkiler yumuşatılmaya çalışılıyor. Bir nargile seansında çekilen duman hacmi 2-3 paket sigaraya eşdeğerdir. Tütün ürünü kullanmasanız bile pasif olarak dumana maruz kalarak sağlığınızı kaybedebilirsiniz” diye uyarılarda bulundu.

Türkiye’de yılda yaklaşık 120 bin kişinin ölüm nedeninin sigara ile ilişkili olduğunu ifade eden Dr. Çelikel, bu oranın ölümlerin yaklaşık yüzde 30‘unu temsil ettiğini söyledi. Pasif içiciliğin zararlarını vurgulayan Dr. Çelikel, “Sigara içilmese bile içilen ortamda 8 saat kalarak pasif dumana maruz kalan bir kişi 1 paket sigaraya eş değer oranda zarar görüyor. Bu şekilde kendi hayatınızı riske atmayın ve içilen ortamdan uzaklaşın” diye konuştu.

"ELEKTRONİK SİGARA NİKOTİN BAĞIMLILIĞINI DEVAM ETTİRİYOR"

Elektronik sigara nikotin bağımlılığının devamını sağlayan bir ürün olduğunu söyleyen Dr.Çelikel, “İçinde nikotin dışında birçok kimyasal bulunmaktadır. Elektronik sigara normalleştirilerek sigara karşıtı tepkiler yumuşatılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı. Bir nargile seansında çekilen duman hacminin 2-3 paket sigaraya eşdeğer olduğuna dikkat çeken Dr. Çelikel, “Nargile içerken çok daha uzun süre dumana maruz kalınır ve bu da KOAH olma riskini arttırır. Nargile sisteminde sudan geçerek soğuyan dumanın içimi kolaylaşır fakat genel kanının aksine sudan geçmesi tütünün zararlı etkilerini kesinlikle yok etmez. Mentol, likör, vanilya gibi tütününün sert tadını maskeleyen katkı maddeleri, aromatik nargilelerin gençler tarafından tercih edilmesinin en önemli etkenlerinden biridir. Tatlandırılmış tütünlerde bulunan şekerin yanmasıyla ortaya çıkan toksik maddeler ve bunların nikotinle olan etkileşimi nargilenin bağımlılık yapıcı etkisini arttırır. Nargilede nikel, kobalt ve kurşun oranı sigaraya göre daha fazladır. Dezenfekte edilmeyen nargileler aracılığı ile verem, hepatit, herpes gibi çok çeşitli bulaşıcı hastalığın yayılmasına neden olur” diye konuştu.