Prof. Dr. Çetinkaya: “Adet döneminde sigara ve alkolden uzak durulmalı”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, “Kadınların yarısından fazlasında adet döneminde az ya da çok ağrı görülmektedir. Bu dönemde sigara, alkol ve kafeinden uzak durulması gerekir” dedi.
Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, kadınların adet sancıları hakkında açıklamalarda bulundu. Kadınlarda adet dönemlerinde ağrı olabileceğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, “Bu ağrıların yüzde 10’u iş ve güç kaybına, bazen ise hastane yatışı gerektirebilecek derecede olabilir. Adet sancıları, adet dönemindeki güçlü rahim kasılmaları nedeniyle ortaya çıkar. Ayrıca bulantı, kusma, sinirlilik, kabızlık, sık idrara çıkma gibi şikayetler de ortaya çıkabilir. Sancılı adet görme aslında normal adet görme mekanizmasının bir parçası olan rahim kasılmalarının kadın tarafından aşırı şekilde hissedilmesidir. Adet döneminde, rahim içerisindeki kanamanın kontrollü bir şekilde atılması için rahim kasılır. Rahimde üretilen ve ’prostoglandin’ adı verilen kimyasallar bu kasılmalara yol açar. Yapılan çalışmalarda şiddetli dismenoresi bulunan kadınlarda rahimde üretilen prostoglandinlerin düzeyinin normal kadınlara göre yaklaşık 300-400 kat arttığı gösterilmiştir. Bu dönemde kadınlarda kramp tarzında bele ve kasıklara vuran şiddetli ağrılar yaşanabilir. Adetlerin oluşmasıysa birlikte ağrılar herhangi bir organik nedene bağlı olmadan yaşanabilmektedir. Altta yatan başka neden olmadığında primer dismenore adı verilir. Eğer enfeksiyon, myom, polip veya edometriozis nedenli enflamatuvar etkenler söz konusu ise buna bağlı dismenorelere sekonder adı verilmektedir” diye konuştu.
“Sigara, alkol ve kafeinden uzak durulmalı”
Ağrıların giderilmesinde hekim ilaçları dışında ilaç kullanılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, “Bu dönemde sigara, alkol ve kafeinden uzak durulması, hafif egzersizler, sıcak bir duş ve alt karın bölgesine hafif bir masaj ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilmektedir. Adet dönemi ağrılarında özellikle ilk seçenek olarak prostoglandinleri baskılayan ilaçlar kullanılmaktadır. Ağız yolu ile kullanılan ağrı kesiciler yeterli olmadığı durumlarda altta yatan nedenleri ekarte etmek ve ileri değerlendirme için jinekolojik muayene gerekebilmektedir. Bunun yanı sıra başka nedene bağlı olmaksızın şiddetli adet sancısında ağrıların damar yolu analjezikleri ile geçirilmesi açısından hastane yatışı ve kısa süreli izlem amaçlı hastane yatışı yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.
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