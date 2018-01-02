HABER

Prof. Dr. Çiftçi: Akıllı telefonlar uyku düzenini olumsuz etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ | 02.01.2018 12:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- BOZOK Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uyku Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı telefonların uyku düzenini olumsuz etkilediğini söyledi.

Prof. Dr. Bülent Çiftçi, akıllı telefonların ekranlarının güneş ışığına benzer mavi bir ışık yaydığını ve ekrana bakanların gözlerinden giren mavi ışığın, beynin uyku hormonu melatonini salgılamasını engellediğini söyledi. Prof. Dr. Çiftçi, melatonin hormonunun, uyku ve uyanıklık ritmini düzenleyen bir hormon olduğunu belirterek, "Aydınlıkta uyanık kalmamızı, karanlık olunca da uyumamızı sağlıyor. Akıllı telefon ekranlarından gelen bu mavi ışık, beyinde sanki güneş ışığı gibi algılanıyor ve melatonin hormonu salgılanmıyor. Dolayısıyla da akıllı telefonlara çok bakanların uykuları gelmiyor. Normal ritme göre uyuma saatleri 1-2 saat, bazen daha fazla öteleniyor. Akıllı telefonun yanı sıra bilgisayar ekranları ve tablet gibi, bunların hepsini akıllı telefon grubunun içerisine koymak gerekir, akıllı telefonları planladığımız uyku saatinden 2 saat kadar önce bırakmak ve hayatımızdan çıkarmakta fayda var" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINI ENGELLİYOR'

Akıllı telefon ve tabletleri, daha çok gençlerin kullandığına ve güne yorgun başladıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Çiftçi, "Uyku saatlerinde akıllı telefon gibi cihazları kullanan gençlerimiz az uyudukları için güne yorgun ve dinlenmemiş olarak başlıyor. Öğrenciler daha verimsiz okul dönemi yaşıyorlar ve dersleri daha başarılı bir şekilde takip etmediklerini gözlemliyoruz" diye konuştu.

'UYKU SÜRESİ KISALIYOR'

Akıllı telefonların hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Prof. Dr. Çiftçi, şunları kaydetti:

"Günün her anında, sadece uyurken ayrı kaldığımız akıllı telefonların birçok işimizi kolaylaştırdığı kabul edilse de bu telefonların ekranındaki mavi ışık kişiyi olumsuz etkiliyor. Akıllı telefon, tablet veya laptop'ların ekranlarındaki mavi ışık günün en parlak saatinde bile ekrandakileri okuyabilmemizi sağlıyor. Bu ekranlar geceleri ise sanki küçük bir pencereden sızan gün ışığı gibi parlak oluyor. İşte tam da bu neden yüzünden geceleri akıllı telefona bakmamak gerekiyor. Ekrandaki mavi ışık, beynin, uyku hormonu melatonini salgılamasını engelleyerek kişinin uykuya dalmasını zorlaştırır ve başka sağlık problemlerine yol açarak çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirir."

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Sarma sigara içenleri üzecek zam

2018'de kaç gün resmi tatil var?

2018'de kaç gün resmi tatil var?

TSK'ya 43 bin personel alınacak

TSK'ya 43 bin personel alınacak

İlginizi Çekebilir

Baş Dönmesi Varsa 10 Nedeni Olabilir

Baş Dönmesi Varsa 10 Nedeni Olabilir

Sabah seksinin ilginç faydası

Sabah seksinin ilginç faydası

Tavuk suyu çorbası hastalıktan korur mu?

Tavuk suyu çorbası hastalıktan korur mu?

Migrene antikor tedavisi geliştirildi!

Migrene antikor tedavisi geliştirildi!

Kadınlar sekste sert mi sever?

Kadınlar sekste sert mi sever?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KOAH hastalarına ameliyatlı tedavi

KOAH hastalarına ameliyatlı tedavi

Bu enfeksiyon birçok kansere yol açabiliyor!

Bu enfeksiyon birçok kansere yol açabiliyor!

Cilt lekeleri nasıl geçer? Karbon peeling uygulaması nedir?

Cilt lekeleri nasıl geçer? Karbon peeling uygulaması nedir?

Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu

Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu

Verem hastalığının 8 belirtisine dikkat!

Verem hastalığının 8 belirtisine dikkat!

Reflüsü olan yumuşak fırça kullanmalı

Reflüsü olan yumuşak fırça kullanmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.