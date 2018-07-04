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Prof. Dr. Cımbız: Ağrılar, ameliyatsız ve ilaçsız tedavi edilebilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.07.2018 14:52 | Son Güncelleme

SPESİFİK alanlarda özelleşmiş fizyoterapi uzmanlarına ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Prof.

Prof. Dr. Cımbız: Ağrılar, ameliyatsız ve ilaçsız tedavi edilebilir

BURSA, (DHA)- SPESİFİK alanlarda özelleşmiş fizyoterapi uzmanlarına ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Cımbız; “Burada fizyoterapistlerin klinikte kullanacağı çok özel tekniklerle 1-2 seansta ağrıları fibromiyaljiyi bütüncül bir yaklaşımla, tedavi etmeye çalışıyoruz” dedi.
Bursa Özel Hayat Hastanesi, ‘Osteopatik Manuel Terapi’ eğitimine ev sahipliği yaptı. Fonksiyonel osteopatinin temel kısmını oluşturan kursa, Bursa ve çevre ilçelerden gelen fizyoterapistler katıldı.
Bursa Fizyoterapistler Dernek Başkanı Okan Kantarcıoğlu’nun organizasyonu ile Hayat Hastanesi’nde bir araya gelen fizyoterapistler, 3 gün süren kursta, Prof. Dr. Ali Cımbız’ın katılımı ile osteopatik manuel terapi konusunda bilgilendirildi. Yurt dışında oldukça yaygın bir tedavi yöntemi olan osteopatik manuel terapi; basit anlamda migreni, bel ve diz ağrısını çok kısa sürede ilaçsız, ameliyatsız tedavi etmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemi.
Türkiye’de fizyoterapi, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) eğitiminin gelişimi konusunda konuşan Prof. Dr. Ali Cımbız; spesifik alanlarda özelleşmiş fizyoterapi uzmanlarına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. ‘Burada fizyoterapistlerin klinikte kullanacağı çok özel tekniklerle 1-2 seansta akut bel ağrısını, kronik bel ağrısını, tenisçi dirseğini, migreni, sırt ağrılarını, fibromiyaljiyi bütüncül bir yaklaşımla, tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu eğitimle, kasları gevşetirken, organların da iyileşmesi yönünde bir stimülasyon uyguluyoruz” dedi.
'VÜCUDUMUZUN KENDİ KENDİNE İYİLEŞEBİLEN BİR YAPISI VAR'
Vücudun kendi kendine iyileşebilen bir yapısı olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Cımbız, “Osteopati gözüyle bakacak olursak, vücudumuzun kendi kendine iyileşebilen bir yapısı olduğunu görüyoruz. Mesela, bir yerimiz çizilince, ayak bileğimiz burkulunca, bir hafta, on gün sonra kendiliğinden iyileştiğini, ama bazı zamanlarda da iyileşmediğini görüyoruz. Burada osteopati de Çin tıbbı da diyor ki; neden vücut kendi kendine iyileşmedi, hangi mekanizma bozuk? Osteopati, burada normal doktora gidince size uygulayacağı ağrı kesici, antibiyotik gibi tedaviden farklı olarak, vücudun neresinde, hangi mekanizmasında sorun varsa onu değerlendirip, bu eksikliğe yoğunlaşarak tedavi ediyor. Buna holistik tedavi de diyebiliriz. Yani, psikolojik, klinik, fizyolojik, fiziksel ve çevresel bütün faktörleri düşünerek tedavi etmeye çalışıyoruz. Hayat Hastanesi sponsorluğunda, bu alternatif tedavi yöntemini sizlerle beraber öğrenerek ve tecrübe ederek, Bursa’daki hastalarımıza en kısa sürede en iyi tedavi hizmetini vermeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.
Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ise organizasyondan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Hayat Akademi olarak mesleki yeterliliklerini artırmak adına bu tarz eğitim programlarına devam edeceklerini bildirdi.

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Prof. Dr. Cımbız: Ağrılar, ameliyatsız ve ilaçsız tedavi edilebilir

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