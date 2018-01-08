Prof. Dr. Demir: Sosyal medya üzerinden estetik cerrah seçilmemeli

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Demir, "Özellikle plastik cerrahi ve estetik cerrahi açısından baktığımızda güzele erişmek hepimizin kaygısı. Özellikle insanların sosyal medya üzerindeki ameliyat olmuş, uygulama yaptırmış kişileri gördükçe kendilerini de bunlarla kıyaslama gibi bir yola girmekte. Sosyal medya üzerinden plastik cerrah estetik cerrah, hekim seçilmez. Bu insanları yanlışlara sürükleyebilir" dedi.

OMÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Demir, sosyal medyanın hayatın her yerinde etkili hale geldiğini söyledi. Prof. Dr. Demir, şöyle dedi:

"Özellikle plastik cerrahi ve estetik cerrahi açısından baktığımızda güzele erişmek hepimizin kaygısı. Fakat bunun sınırlarını belirlemek zorundayız. Özellikle insanların sosyal medya üzerindeki ameliyat olmuş, uygulama yaptırmış kişileri gördükçe kendilerini de bunlarla kıyaslama gibi bir yola girmekte. Bu insanların kendi sağlıkları ve yaptıracakları işlemleri açısından değerlendirip bazen handikap oluşturabiliyor. İnsan kendi üzerine yaptıracağı şeyleri başka bir insan üzerinden değerlendirdiğinde sonuçlar istenilmeyen veya beklenilmeyen şekilde arz edebiliyor. Bundan uzaklaşmak için insanlar bazı kararları verirken sosyal medya üzerinden vermemeleri gerekiyor. Sosyal medya üzerinden plastik cerrah estetik cerrah, hekim seçilmez. Bu insanları yanlışlara sürükleyebilir."