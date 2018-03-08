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Prof. Dr. Dursun: "Kronik böbrek hastalığı bir salgın gibi artış gösterdi"

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 11:53 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belda Dursun, kronik böbrek hastalığı son yıllarda tüm dünyada adeta bir salgın şeklinde artış göstererek ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çekti.
PAÜ Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belda Dursun yaptığı yazılı açıklamada, böbrek hastalığına dikkat çekmek için her yıl Mart ayının ikinci Perşembe gününün “Dünya Böbrek Günü” olarak addedildiğini ifade etti. Böbrek hastalıklarının erken fark edilip tedavi edilmediği zaman ağır böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanabileceğini vurgulayan Dursun, "Dünya genelinde kronik böbrek hastalığının görülme oranı yüzde 10-12 civarında olup, kadınlarda bu oran yüzde 14’e kadar çıkabilmektedir. Ülkemizde Türk Nefroloji Derneği tarafından yapılan ülke çapındaki bir tarama çalışmasında da kadınlarda kronik böbrek sıklığı erkeklerden daha yüksek oranda tespit edilmiştir ve altta yatan nedenler olarak kadınlarda artan sigara içimi, obezite, diyabet ve hipertansiyon öne sürülmektedir. Kadınlarda ayrıca idrar yolları enfeksiyonları ve bazı nefrit türleri erkeklerden daha sık görülmektedir. Kadınlarda gebelik döneminde böbrekten protein kaybı, hipertansiyon, nefrit ile birlikte olan böbrek sorunları ortaya çıkabilmektedir, bu açıdan da çok dikkatli olmak gerekir. Genel popülasyon açısından değerlendirme yapıldığında kronik böbrek hastalığının en sık görülen nedenleri şeker hastalığı, yüksek tansiyon, nefritler, kistik böbrek hastalıkları ve ürolojik (idrar yollarında taş veya tıkanıklık) problemlerdir. Erken teşhis ve tedavi edilemeyen kronik böbrek hastalığı son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemekte, bu aşamada diyaliz ve böbrek nakli tedavileri gündeme gelmektedir. Kronik böbrek yetmezliği olan kadınlarda genel olarak doğurganlık şansı azalmakta ve gebe kalanlarda ise sıklıkla gebelik süresince sorunlar ortaya çıkmaktadır. Böbrek sağlığı açısından böbrekleri susuz bırakmamak ve yeterli su alımına özen göstermek, sağlıklı nesiller için kadın sağlığına ve böbrek sağlığına önem verilmesi gerekiyor" dedi.

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