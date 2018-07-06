Prof. Dr. Duygu: Kalp krizi yaz aylarında artıyor

LEFKOŞA, (DHA)-Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kalp hastalıkları riskinin de arttığına dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu "Bu durumunda, sıvı kaybıyla birlikte kanın pıhtılaşma oranındaki artışa bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle sağlıklı kişilerin dahi yaz aylarında sıvı alımına özen göstermesi gerekir" dedi.

Sıcakların iyiden iyiye kendini hissettirdiği şu günlerde uzmanlar, yeterli miktarda sıvı alınması için uyarılarını yaparken, aksi takdirde sağlıklı kişilerin bile kalp krizi riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.

Yüksek tansiyon, kalp yetersizliği ve kalp damarlarında tıkanıklık olan kişilerin yaz aylarında kalp sağlığı açısından risk grubunda olduklarını söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, daha önce kalp damarlarına stent uygulanan veya geçirilmiş by-pass öyküsü bulunan kişileri de aşırı sıcak ve nemden kaynaklanan terlemenin yaratacağı sıvı ve tuz kayıplarına bağlı olarak kalp hızında artış gelişebilmesi nedeniyle özellikle dikkatli olmaları için uyardı.